Javier Pagola, Pañuelo de Pamplona: "Tenemos que ser intolerantes con la desigualdad y tolerantes con la diferencia"

8/09/2017 - 12:32

El periodista y escritor Javier Pagola, reconocido este viernes con el Pañuelo de Pamplona, ha afirmado que "tendríamos que ser intolerantes frente a la desigualdad, pero tolerantes con la diferencia", y ha apuntado que "ya es hora de reconocer al otro".

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

Con motivo de la celebración del día del Privilegio de la Unión, el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, ha anudado a Javier Pagola el Pañuelo de Pamplona, en un acto al que han asistido representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, además de la familia del homenajeado.

Durante su discurso, Javier Pagola ha manifestado que le ha alegrado "saber que la felicitación y el acuerdo sean parecer común de todos los grupos políticos municipales" y ha valorado que el Ayuntamiento reconozca su trayectoria de "servicio a la ciudadanía". "Eso me permite compartir este premio con cientos de personas que sirven de manera desinteresada y discreta, pamplonesas y pamploneses anónimos que cuidan de sus semejantes, especialmente de los más débiles, que cuidan también de la limpieza, mantenimiento y mejora de nuestra querida Pamplona y, desde luego, también cargos públicos, organizaciones y movimientos sociales de esta ciudad que procuran el bien común", ha destacado.

Igualmente, ha dicho que le produce "mucha alegría recibir este pañuelo precisamente el día de la fiesta cívica de Pamplona, que es día de unidad y no es ni fiesta religiosa, ni de celebración partidista, ni siquiera una jornada sanferminera".

Javier Pagola ha recordado que el 8 de septiembre se celebra la fecha en la que, con Carlos III de Evreux, rey de Navarra, "preocupado, como él mismo decía, por la 'pobre gent de Pamplona', nació a comienzos del siglo XV nuestra moderna Iruña, superadora de crueles guerras y de una herencia medieval de tres ciudades con términos, jurisdicciones y murallas distintas". "Un buen comienzo, aunque las cosas no fueron sencillas", ha indicado.

El periodista ha apuntado que "tampoco es fácil ahora mismo la convivencia en Pamplona" y ha añadido que "tenemos pendiente el reconocimiento del otro en democracia". "Al anudarme el Pañuelo de Pamplona, pienso que tendríamos que ser intolerantes frente a la desigualdad, pero tolerantes con la diferencia. Ya es hora de reconocer al otro, al otro que es de nuestro grupo, al que se nos parece algo y al que no se nos parece casi nada", ha apuntado.

Javier Pagola ha añadido que "el reconocimiento del otro no significa la negación del conflicto, pero hay modos, siempre respetuosos con los derechos humanos, para abordar y resolver los conflictos buscando el acuerdo, la integración y el progreso".

Igualmente, ha planteado que "las murallas de Pamplona son metáfora de un nido cálido que alberga seguros a los ciudadanos, pero también la imagen de cierta mentalidad cerrada". En ese sentido, ha señalado que "hay que lograr que el sur y el este empobrecidos, que nos invaden por fuera con sus oleadas migratorias, también y, sobre todo, nos inunden por dentro hasta que sintamos su dolor y conviertan sus problemas en los nuestros".

Finalmente, el periodista ha destacado que el Pañuelo de Pamplona, "un pedazo de tela que lleva primorosamente bordado el escudo del Privilegio de la Unión, me gusta mucho, porque tiene muchísimo valor, pero un precio modesto". "No dañará esta preciosa entrega a las arcas municipales. Y a mi me permite decir que hay en Pamplona mucha gente que ha educado sus deseos y ha superado estilos de vida centrados en el mercado, el consumismo y el dinero, que destruyen el planeta y de ninguna manera nos hacen felices", ha afirmado.

RECONOCIMIENTO DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde, Joseba Asiron, ha destacado que este reconocimiento quiere "poner de relieve los valores que representa el Privilegio de la Unión, respeto y convivencia, y Javier es un embajador inmejorable de esos valores que nos ha brindado horas inolvidables al otro lado del transistor". "Desde las ondas, programa tras programa, nos mostrabas una ciudad más plural, más diversa y más democrática, una ciudad muy distinta a aquella ciudad gris que salía de largos años de dictadura, porque les diste voz a muchas personas a las que se les había negado ese derecho. Podemos decir que fuiste la voz de la Transición en Pamplona", ha afirmado.

Este reconocimiento busca reconocer una trayectoria diversa, extensa y marcada por un denominador común: el servicio a la ciudadanía, y de manera especial a la ciudadanía de Pamplona, realizada de manera desinteresada y con vocación de servicio público.Javier Pagola Lorente nació en Manila (Filipinas) en 1946. De padres navarros, ha vivido en Pamplona desde su infancia.

Periodista y escritor, buena parte de su trayectoria profesional ha estado ligada a la radio y la información local desde los micrófonos de Radio Pamplona Cadena Ser, donde trabajó de manera continuada desde 1969. El informativo diario 'Batzarre', conducido por él, fue un referente de la información plural y democrática en los primeros años de la transición.

La vocación de servicio de Javier Pagola continuó a partir del año 2000. Fue director de comunicación de la Organización de Cooperación Medicus Mundi y ha contribuido además a dinamizar proyectos e iniciativas sociales como las Aulas de la Tercera Edad. Es promotor del Foro Gogoa, una asociación civil que pretende potenciar el diálogo y ser un punto de encuentro, en el ámbito del pensamiento crítico social y religioso, abierto al conjunto de toda la sociedad.