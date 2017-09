Ayuntamiento de Barcelona condecora a cuerpos de seguridad y emergencia con el rechazo de la CUP

Agradece la reacción ciudadana y Colau reconoce el trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en sesión extraordinaria otorgar la Medalla de Oro al Mérito Cívico a la Guardia Urbana, los Bomberos de Barcelona, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), los Mossos d'Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con el apoyo de todos los grupos excepto la CUP, que lo ha rechazado.

Además de otorgar estas medallas por su actuación en los momentos inmediatamente posteriores al atentado del 17 de agosto en La Rambla, que se entregarán a las 12.30 de este viernes en L'Auditori, el pleno ha aprobado reconocer y agradecer la reacción de todos los servicios municipales, a los vecinos y comerciantes de La Rambla y a la "ciudadanía en general".

La alcaldesa, Ada Colau, ha lamentado que no se haya podido aprobar por unanimidad por el rechazo de la CUP, y ha elogiado la reacción de la ciudadanía aunque no se le pueda otorgar una medalla, igual que a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y otros cuerpos como Protección Civil de la Generalitat, porque no estaban en el momento posterior del atentado, ha dicho.

CUP: "EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES"

La concejal de la CUP Maria Rovira ha rechazado las medallas y ha dicho que los cuerpos de seguridad tienen el monopolio de la violencia en un Estado capitalista, tras lo que ha criticado que no se han tenido en cuenta las "ejecuciones extrajudiciales" a los terroristas al entregar este reconocimiento, y ha acusado a la Guardia Urbana de ser el brazo ejecutor del racismo institucional.

Colau ha replicado que estos servicios no sólo actuaron con profesionalidad, sino que se jugaron la vida para tratar de salvar otras: "Miembros de la Urbana estuvieron intentando reanimar a un niño de tres años ahí mismo, pensando que el terrorista todavía estaba ahí armado, y se estaban jugando la vida. Pediría respeto y reconocimiento a estos profesionales".

La alcaldesa ha agradecido también a los grupos municipales su actitud tras el atentado y ha añadido que queda la difícil tarea de preguntarse por las causas profundas que llevaron a jóvenes integrados a sentir esa fascinación por la violencia, y para asegurar que no se produce la discriminación de ningún colectivo: "Deberemos estar igual de unidos para hacer frente a cualquier expresión racista e islamófoba".

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha resaltado que este reconocimiento, la máxima distinción que otorga la ciudad, no es "a instituciones frías y abstractas, sino a personas concretas de carne y hueso" que actuaron tras el atentado: 300 agentes de la urbana, 36 bomberos, más de 122 profesionales de la salud, 33 del Cuesb y muchos otros.

El segundo teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, ha trasladado su reconocimiento a todos los servicios por poner en valor la tarea de servidor público, y se ha mostrado orgulloso de la respuesta ciudadana por "llenar de vida La Rambla y reconquistar el espacio público de una ciudad que resiste".

ELOGIOS A LOS CUERPOS

El líder del grupo Demòcrata y exalcalde, Xavier Trias, ha elogiado la reacción ciudadana y ha destacado que estos cuerpos y servicios actuaron con profesionalidad, dedicación y valor, algo que no es fruto de la improvisación, sino de su actuación diaria: "Aunque algunos los quieran manchar, no podrán hacerlo, porque los hechos demuestran como son y como actúan".

La presidenta de Cs en el Ayuntamiento, Carina Mejías, ha agradecido a los servicios de emergencia y a todos los colectivos que prestaron su ayuda tras el atentado su "entrega y solidaridad" a la hora de proteger a los demás y de convertir Barcelona en una ciudad más segura.

El líder republicano, Alfred Bosch, ha exigido "ayudar a los que ayudaron" asegurando que la Guardia Urbana cuenta con todos los recursos que merece; ha elogiado el papel del conseller de Interior y exconcejal, Joaquim Forn, y ha asegurado que Barcelona ha perdido la inocencia pero ha ganado en madurez, demostrando que es capaz de derrotar el fascismo terrorista.

El presidente del PP, Alberto Fernández, ha defendido que la actuación de estos cuerpos evidenció su profesionalidad y humanidad, y ha criticado que algunos los cuestionen, tras lo que ha lamentado que no se otorgue la medalla a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por haber evitado atentados en actuaciones preventivas.

El concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates de Catalunya), ha elogiado también la reacción de todos los cuerpos y servicios de seguridad y emergencias y a los ciudadanos: "Su respuesta nos hace fuertes para combatir el miedo, ya que se combate con la fuerza de la ciudadanía".