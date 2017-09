Madrid. el psoe llevará a la asamblea las reivindicaciones de la educación de adultos

8/09/2017 - 12:21

El PSOE llevará al Pleno de la Asamblea de Madrid las reivindicaciones de los directores de centros de educación para adultos, al entender que el Gobierno regional no está adoptando medidas en este terreno.

El diputado socialista Juan José Moreno Navarro explicó a Servimedia que, en la actualidad, no se proporcionan medios a la educación para adultos, puesto que "cada vez hay menos profesores, se cierran centros y no se abren lo que se deben abrir".

Tras afirmar que esta educación es "muy importante" para la Comunidad, indicó que hay un "buen número de chavales y de gente ya adulta que no ha estudiado ni trabajado y la educación puede ser la forma de obtener una salida laboral".

Navarro recordó que el PSOE sacó adelante en su momento una moción sobre esta cuestión y "ninguno de los puntos aprobados se ha cumplido en su totalidad".

"FAVORECEN LA PRIVADA"

Las reivindicaciones de este colectivo fueron registradas hoy en la Cámara regional por Amparo Azorín, presidenta de la Asociación de Directores de Educación de Personas Adultas de la Comunidad de Madrid (Adeacam), quien explicó que existe una moción aprobada por unanimidad en la Asamblea que "no se está llevando a cabo".

Azorín se refirió a que el inicio de curso está siendo "dificultoso porque no se están concediendo las comisiones de servicio, se han suprimido diez cupos, hay una clara voluntad de favorecer la educación privada de adultos frente a la pública".

Además, añadió, se están dando becas de segunda oportunidad solo a centros privados y concertados y consideró que el Gobierno regional "no tiene voluntad políticas de poner en marcha lo aprobado en la Asamblea por unanimidad".

Destacó el hecho de que hay unas 35.000 personas que cursan este tipo de educación, entre ellas, "muchos jóvenes que han dejado sus estudios, inmigrantes, gente con cargas personales y familiares que necesitan incorporarse el mundo del trabajo".

"JUSTAS REIVINDICACIONES"

También estuvo presente en el registró de estas reivindicaciones José María García, representante de UGT, quien se refirió a que "en el Día Internacional de la Alfabetización, la Comunidad de Madrid hace caso omiso de estas justas reivindicaciones".

En el escrito registrado en la Asamblea de Madrid se expone que de los 38 puntos consensuado entre todos, "desgraciadamente, después de un año de trabajo, solo se han llevado a cabo cuatro: disminución de la ratio en la mayoría de las enseñanzas, difusión y publicidad de la Educación de Adultos, recuperación de la formación de entrada e inicio de la recuperación de convenios con ayuntamientos".

"Sin embargo, otros 34 puntos que no supondrían ningún incremento económico para la Comunidad de Madrid, no han sido puestos en marcha", según se recoge en el texto, en el que también se denuncia que "se conceden becas de 350 euros para los alumnos que estudian en centros privados, a las que no tienen acceso los estudiantes de centros públicos".

