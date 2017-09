Ramón Ruiz: "Si he sido desleal en algo ha sido al ego del secretario general"

8/09/2017 - 12:47

El todavía consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Ramón Ruiz, ha rechazado las explicaciones de la nueva Ejecutiva del PSOE, encabezada por Pablo Zuloaga, para proponer su cese y ha manifestado que, si ha sido "desleal en algo", sólo ha sido "al ego del secretario general".

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

"Si yo he sido desleal en algo, ha sido al ego del secretario general, pero no a los valores del partido ni al programa electoral", ha enfatizado Ruiz, que ha tachado de "vergüenza" que desde la Ejecutiva, antes de plantear su cese, se le exigieran cambios en su equipo y en concreto el de una directora general porque "consideraban una fal de respeto hacia el secretario general que no se hubiera hecho una foto con él".

Según ha explicado este viernes Ruiz en declaraciones a la prensa, él comunicó "en privado" a Zuloaga que "no iba a hacer cambios en mi equipo" porque "funcionaba bien". "Se lo dije en privado y lo mantuve en público", ha añadido, al tiempo que ha afirmado no entender que a él se le instase a cambiar personas cuando ahora se reconoce que "es normal que el nuevo consejero haga sus equipos".

"He estado trabajando en el proyecto socialista todo el verano y llevando a cabo el programa electoral y, cuando me propuso que hubiese cambios en Direcciones Generales, dije que no los iba a hacer porque no había tampoco razones objetivas de peso, de mala gestión...", ha señalado el todavía titular de Educación, Cultura y Deporte tras presentar una exposición en la Biblioteca Central de Cantabria.

Ruiz ha reivindicado que "los equipos que funcionan no se toquen" y ha lamentado que su cese se justifique en una deslealtad, "porque yo no he sido desleal en mi vida" y "he procupado siempre en mi trayectoria, precisamente en Educación, inculcar valores de lealtad y trabajo".

También ha lamentado que la primera rueda de prensa de "mi secretario general", tras dos meses en el cargo y poco más de un mes después del Congreso, haya sido para "cesar a tres altos cargos, tres compañeros, y sin ninguna razón objetiva en sus explicaciones" en lugar de comparecer para hacer balance de la situación de Cantabria o poner sobre la mesa alguna propuesta o proyecto de mejora para la región.

"Recomendaria a mi secretario general que haga una reflexión sobre las decisiones que ha tomado, porque estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para crearlos, y creo que esta desestabilización del Gobierno está creando problemas a los ciudadanos", ha añadido.