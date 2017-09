Oltra se muestra "moderadamente optimista" después de que Rajoy "abra la puerta" a regularizar la deuda de la Comunitat

Cree que la fecha del acto por la financiación valenciana es "algo accesorio": "No es que Cataluña lo eclipse, lo está eclipsando todo"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se ha mostrado este viernes "moderadamente optimista" tras la reunión mantenida entre el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y en la que según ha valorado, el Ejecutivo central "ha abierto la puerta a que dentro del nuevo marco de financiación se pueda incluir la regularización de la deuda de la Comunitat Valenciana".

Oltra ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por el encuentro de este jueves entre Puig y Rajoy en la Moncloa. "Siempre es una buena noticia el hecho de que se den relaciones normales y normalizadas" entre los diferentes gobiernos, ha comentado.

Además ha hecho una valoración "positiva" porque "de la conversación entre ambos se desprende que el sistema de financiación tiene que modificarse en este 2017, -tres años de caducidad ya es un margen importante, ha apuntado-, y por el hecho de que "Rajoy haya abierto la puerta a que dentro del nuevo sistema financiación se pueda incluir regularización de la deuda de esta Comunitat".

En este sentido, ha destacado la necesidad de mejorar la financiación de la Comunitat Valenciana, infrafinanciada según han reconocido los expertos", ha recordado, y ha señalado que para ello, "una primera vía aumentar la financiación y otra segunda vía es la regularización de la deuda.

"Si conseguimos que una parte de la deuda derivada de la infrafinanciación de los últimos años se regularice, porque no es un problema de exceso del gasto sino de falta de ingresos no justificable --no hablo del despilfarro y el saqueo, ha puntualizado-- si esa parte no se nos imputa como deuda también aumentamos nuestros ingresos", ha destacado.

"Que se haya abierto la puerta por parte del presidente de España a que se tenga en cuenta esta reivindicación nos hace moderadamente optimistas y si además se solventa antes acabe el año es positivo", ha subrayado.

En su opinión este "es un paso", al margen de que el Gobierno valenciano y la sociedad valenciana "vamos a sostener las reivindicaciones de las Corts por una financiación justa, inversiones justas con arreglo a peso poblacional, para recuperar los ingresos que no hemos tenido otros años y por la regularización de la deuda", ha avisado.

"ESPAÑA NO ES SOLO CATALUÑA, ESPAÑA SE ROMPE POR LA DESIGUALDAD"

Así mismo, preguntada por si realmente cree que es posible acometer la reforma de nuevo sistema de financiación en los próximos tres meses teniendo en cuenta la situación de Cataluña, Oltra ha asegurado que "poder se puede, no es inventar fórmula de una gaseosa mundialmente famosa" y de hecho, "ya hay informes de expertos que dicen por dónde debe ir una financiación justa". "A partir de ahí poderse se puede, hace falta voluntad política y ponerse a la faena porque España no es solo Cataluña, porque España se rompe por la desigualdad de los territorios".

En cualquier caso, ha querido dejar claro que "esto no puede ser batalla entre territorios". "Entiendo que los que están bien no quieren ir a menos pero los que estamos mal sí queremos ir a más. Nosotros planteamos es que todos debemos ir a más, pero algunos tenemos que crecer más que otros", ha puntualizado.

Y es que según ha comentado, "no es casual que los que mejor sanidad, educación o servicios tengan sean aquellos que tienen mas financiación" pese a que "hay gobiernos que aunque les des dinero te harán un empastre, aquí tuvimos 20 años de esto, pero con dinero cacaos: creación de empleo, ferrocarril, sanidad, vivienda, educación.... con dinero muchas cosas. Y poderse se puede vamos a seguir trabajando para ello", ha sentenciado.

"EXPRESIÓN MULTITUDINARIA"

Así mismo, interrogada sobre si considera que la manifestación que se está organizando para reivindicar una mejor financiación cerca del 9 d'octubre, puede verse "eclipsada" por la situación de Cataluña, teniendo en cuenta que el referéndum está previsto para el 1 de octubre, Oltra ha señalado que "no es que Cataluña pueda eclipsar la defensa del financiación de los valencianos, yo creo que lo está eclipsando todo, ya pasará".

En cualquier caso, ha precisado que el acto de reivindicación lo están organizando agentes económicos y sociales y que el Consell apoyará siempre las "convocatorias que se hagan de manera unitaria alrededor del acuerdo unánime de las Corts". A partir de ahí, "la fecha es algo que han de decidir ellos y que no es lo más importante, lo importante es que haya una expresión multitudinaria que exprese lo que el pueblo valenciano queremos".

En este sentido, ha dejado claro que "no es una convocatoria contra nadie, que vaya a interpelar a nadie en sentido negativo, sino que ha de dejar constancia que los valencianos no queremos ser una comunidad de segunda, que queremos visibilidad que hasta ahora no hemos tenido en el debate, no ser el último de la fila". "Es una expresión de afirmación" en la que "el elemento central es conseguir cuanta más unidad mejor, cuanta mas gente se sume mejor, que todos los que han firmado el manifiesto que se adhieran en una expresión de unidad, la fecha algo más accesorio".

En todo caso, su aportación la cuestión catalana y al debate territorial, ha dicho, es precisamente el objeto de reunión entre Puig y Rajoy, "que es la modificación del sistema de financiación, que necesita ser justo para las CCAA" y que ha de basarse en dos cuestiones: "la igualdad de derechos entre diferentes ciudadanos de todo el estado español" y "un debate marco conceptual de territorios basado en diálogo y la negociación sobre los elementos diferenciados que necesita cada territorio para que todos a gusto en un territorio común".