Cepyme avisa de los riesgos para la inversión de la inestabilidad en Cataluña

Madrid, 8 sep (EFE).- El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha incidido en la importancia de que haya estabilidad en Cataluña y ha advertido de la dificultad de invertir en una región "donde no se sabe si la ley funciona o no".

En un comunicado, Garamendi ha recordado que Cataluña aporta el 19 % del PIB español y que cuenta con unas empresas y empresarios excepcionales, que no se merecen esta situación.

"El dinero es muy cobarde. ¿Cómo se va a invertir donde no hay estabilidad, donde no se sabe si la ley funciona o no?, cuando además quienes no cumplen la ley son los propios poderes ejecutivo y legislativo de una comunidad autónoma", cuestiona.

Además, Garamendi ha señalado el perjuicio que la independencia traería a Cataluña, ya que ésta vende a España unos 44.000 millones de euros, mientras que al resto de Europa son unos 36.000 millones y al resto del mundo unos 22.000 millones.

Asimismo, ha respaldado al Gobierno en su defensa de la legalidad ante los hechos que se producen en Cataluña, ya que según ha asegurado "la base de la democracia es la ley" y cuando hay personas que pretenden imponer sus criterios "el Gobierno tiene que actuar"

"Los empresarios siempre van a cumplir la ley(...) y el Estado tendrá que hacer lo necesario para que la institución vuelva a su ser", ha añadido Garamendi.