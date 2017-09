Page dice que habrá agua suficiente para Puy du Fou Toledo y si hay dificultades lo expondrá en su encuentro con Rajoy

Desde que se conoció la implantación en Toledo el número de españoles que han visitado el parque francés "se ha triplicado"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el proyecto de parque temático que la empresa Puy du Fou quiere implantar en Toledo contará con agua suficiente, y si existe la "más mínima dificultad" se lo expondrá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el encuentro que mantendrán ambos líderes en octubre.

Así lo ha expresado García-Page, en declaraciones a los medios, durante una visita institucional con periodistas que está realizando al propio parque Puy du Fou, situado en la población francesa de Les Epesses.

Sobre la cantidad de agua, el presidente regional ha asegurado que hay "buena voluntad" desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, tras las negociaciones que se están llevando a cabo, pero ha incidido en que no dudará en planteárselo a Rajoy si existe algún escollo, hecho por el que no desea "que nadie del PP de Castilla-La Mancha se sienta puenteado".

Asimismo, ha recalcado que no tiene que haber problema en la temática de agua para Toledo, bromeando con que la única diferencia con el parque francés es que en la capital regional "llueve mucho menos". "Solo faltaría que el agua de Toledo, la del Tajo, que no nos sobra, se utilice a 300 kilómetros para regar tomates y no podamos tenerla" para este proyecto, ha aseverado.

Acerca del proyecto, García-Page ha asegurado que "el número de españoles que han visitado el parque se ha triplicado" desde que se conoció la noticia de su llegada a Toledo, por lo que ha destacado que será "un bombazo en el mapa turístico español".

"En Toledo, el día que se abra, va a ser la gran noticia del sector turístico y va ser un gran impacto, va a remover mucho la inercia turística en la ciudad y en Castilla-La Mancha", ha asegurado el presidente regional.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha quieren "estar muy encima" y "trabajar codo con codo desde lo público con la iniciativa privada para que no tenga ningún reparo" en participar en este proyecto, destacando que la Administración regional se está "dando mucha prisa en los papeles" con esta empresa.

Ya se ha establecido una mesa de trabajo con todas las administraciones implicadas en el proyecto, según ha asegurado García-Page, al tiempo que se ha mostrado seguro de que se cumplirán los plazos anunciados, pero ha abogado por disponer de "algo de elasticidad". "Que no sea tan rápido, que se tarde unos meses más para que salga todo a la perfección desde del punto de vista legal y creativo", ha deseado el presidente regional.

De su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha indicado que el clima de la capital regional va a permitir "más horas de espectáculos y apertura" que en el parque francés, algo que le otorgará "mucho más dinamismo" al proyecto, destacando que el Gobierno regional aboga por la "apuesta diferenciada" del mismo, fortaleciendo así una marca de prestigio "que pueda ser un marchamo" de lo que se quiere proyectar de la región".

Por su lado, el concejal de Urbanismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Toledo, Teo García, ha asegurado que el Consistorio acoge el "empuje" realizado por la Junta de este proyecto que representará en la ciudad "que integra todas la culturas que configuran España".

García ha garantizado que el Ayuntamiento de Toledo apoyará el proyecto siempre respetando "el marco de la legalidad", al tiempo que ha indicado, respecto a la necesidad de agua para el mismo, que una vez se presente el Proyecto de Singular Interés, buscarán "el máximo consenso social y político de todos", sorteando "los posibles condicionantes" que puedan surgir.