Barkos anuncia la firma "inminente" de un convenio de financiación pluriaunual para la UPNA

8/09/2017 - 13:46

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha anunciado este viernes la firma "inminente" de un convenio de financiación plurianual para la Universidad Pública de Navarra, "una reivindicación exigida durante años" por el centro académico.

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Uxue Barkos durante el acto de inauguración del curso académico en la UPNA, en el que el rector, Alfonso Carlosena, también ha confirmado que hay acuerdo para la firma del convenio.

Al acto han asistido la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, el presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Joaquín Galve; el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, el general comandante militar de Navarra, Carlos Aparicio, y representantes de todos los grupos políticos.

Uxue Barkos ha manifestado que la elaboración de un convenio de financiación plurianual "ha requerido un gran esfuerzo y muchas horas de trabajo, una tarea transversal en la que se han implicado directamente los consejeros y consejeras de los diferentes departamentos del Gobierno, así como el propio Rectorado".

La jefa del Ejecutivo ha destacado que "esa transversalidad refleja el convencimiento de que la universidad es uno de los motores que hace al alumnado comprender el mundo que le rodea". "Este mundo al que aludo es, en nuestro caso y nuestra realidad más cercana, la sociedad navarra a la que se le va transmitiendo el saber y la preparación del alumnado, de forma que la sociedad se alimente del conocimiento y la investigación que se generan en esta institución, revirtiendo a la sociedad lo que esta invierte en la Universidad Pública de Navarra", ha indicado.

Con el objetivo de que la universidad tenga una presencia más activa en la sociedad navarra y haya un trasvase de una a otra, Barkos ha afirmado que en el convenio de financiación "se han considerado prioritarias las acciones orientadas a los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente del Gobierno de Navarra, así como al IV Plan Estratético de la UPNA o al propio Plan de Euskera de esta universidad".

El convenio regula la financiación de la universidad, procedente de los Presupuestos Generales de Navarra, y se estructura en cuatro fuentes de financiación. "Estas cuatro vías de financiación permitirán a la UPNA disponer de una aportación estructural básica, una financiación ligada a los resultados obtenidos en los ámbitos de la docencia, investigación y transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad, una financiación para mejoras y una financiación para inversiones", ha explicado Barkos.

"SE ESTÁ AVANZANDO" EN EL GRADO DE MEDICINA

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo ha señalado que "se está avanzando en el diseño y la puesta en práctica de titulaciones que demanda la sociedad navarra, teniendo siempre en mente, como no puede ser de otra forma, el proyecto global de sociedad que queremos construir". "Y en ese proyecto social resulta prioritaria para este Gobierno la implantación del grado de Medicina en la Universidad Pública, es una reivindicación social y un objetivo de primer orden para el Ejecutivo que presido", ha indicado.

Así, ha manifestado que "se está avanzando y existe ya un grupo de trabajo". "Durante este curso se debe progresar en su implantación progresiva, analizando a fondo su puesta en práctica y aprovechando, cómo no, la infraestructura de los estudios sanitarios ya existentes, los medios materiales y humanos de la sanidad pública y los expertos en diferentes ámbitos sanitarios y académicos", ha incluido.

EL RECTOR: "NO HA SIDO SENCILLO"

Por su parte, el rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, ha señalado igualmente que puede afirmar "felizmente" que se ha alcanzado el acuerdo para el convenio de financiación. "No ha sido sencillo, pero la voluntad férrea de las dos partes por llegar a él ha dado sus frutos", ha apuntado.

Además, ha señalado que "el convenio que hemos acordado es un instrumento que va más allá del mero cálculo de un número de cinco cifras y dos decimales (de momento) que representa el presupuesto de la Universidad" y ha añadido que "es un compromiso que recoge y reconoce todas las múltiples facetas de la universidad y su valor, no solo para la universidad, sino para la sociedad". "Es también una guía que apuntala económicamente los objetivos de nuestro plan estratégico y un incentivo para que la universidad busque financiación en otras fuentes", ha apuntado.

Alfonso Carlosena ha afirmado que "es crucial que el Gobierno haya reconocido el papel de la universidad como una cuestión de Estado y que éste se materialice en el convenio, pero no lo es menos que la sociedad y el sistema productivo en su conjunto lo hagan". "Creo que en eso se ha avanzado sustancialmente y por ello no hay nada que me duela más que escuchar de algunos la afirmación de que la universidad está aislada de la sociedad. No comparto la afirmación, pero admito la crítica y actúo como si fuera cierta porque seguro que lo podemos hacer mejor", ha apuntado.