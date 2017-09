PSOE-A insta a Moreno a exigir a Rajoy plan extraordinario de empleo agrario en Andalucía ante el problema de la sequía

8/09/2017 - 13:47

El PSOE-A ha exigido este viernes al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que demande al Gobierno de Mariano Rajoy un plan extraordinario de empleo agrario en Andalucía ante los problemas que está viviendo el campo por la prolongada situación de sequía.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del PSOE-A, Antonio Pradas, que ha mantenido una reunión con representantes de la federación del campo de UGT, ha pedido a Moreno que, una vez que ha anunciado que dejará su escaño en el Senado, "se ponga las pilas y se entere" de los problemas de los agricultores y trabajadores del campo, y empiece por exigir al Gobierno central un plan extraordinario de empleo agrario, además del plan especial de empleo para Andalucía, similar al que se está negociando con Canarias.

"Ahora que Moreno va a tener tiempo, esperamos que además de promocionarse para ser presidente de la Junta, se dedique a conocer de cerca los problemas reales de los andaluces", ha dicho Pradas.

Ha indicado que la situación de sequía tan prolongada que se vive en Andalucía ha conllevado que las cosechas de cereal y de girasol hayan sido pésimas, mientras que se prevé que la cosecha de la aceituna de mesa sea un auténtico desastre. Ha apuntado que unos 30.000 trabajadores del sector de la aceituna de verdeo se verán perjudicados porque van a perder entre diez y doce peonadas cada uno.

Ha añadido que las campañas de los cítricos y de la aceituna para aceite serán también muy malas por esta falta de precipitaciones.

"Si no hay producción en el campo, los trabajadores no tienen trabajo", ha sentenciado Pradas, quien ha señalado que su partido viene reclamando desde hace años que esos trabajadores no tengan que reunir las peonadas que se requieren para acceder al subsidio y renta agraria, en un momento como este en el que no hay trabajo en el campo.

Asimismo, ha exigido que se pongan en marcha de forma inmediata las obras del programa de Fomento del Empleo Agrario y ha indicado que, a 8 de septiembre, solo uno de cada tres ayuntamientos ha empezado las obras del antiguo PER. En su opinión, es intolerable que la mayoría de los ayuntamientos no haya recibido aún "las resoluciones" por parte del Ministerio de Agricultura para poder iniciar las obras.

En un momento en el que no hay trabajo en el campo, según ha recalcado, es necesario que el Ejecutivo nacional ponga ya en marcha las obras.

Además de la eliminación de las peonadas, según ha añadido, los socialistas están exigiendo un PER extraordinario, porque durante los últimos cinco años se ha perdido en torno a un cinco por ciento de fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario, como consecuencia de la congelación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que supone 60.000 jornales que han dejado de percibir los trabajadores del campo.