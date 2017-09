Una colaboradora de Consuelo Ciscar: Vender a Rablaci en China es "más difícil que vender frigoríficos en Alaska"

8/09/2017 - 14:06

La UDEF relaciona a esta extrabajadora de la SGAE y a un fotógrafo con la promoción del hijo artista de la exdirectora del IVAM

La UDEF relaciona a esta extrabajadora de la SGAE y a un fotógrafo con la promoción del hijo artista de la exdirectora del IVAM

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Dos informes policiales incorporados a la causa sobre presuntas irregularidades en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) durante la etapa al frente de Consuelo Ciscar relacionan a una extrabajadora de la SGAE en China y a un fotógrafo en la estructura "organizada" para impulsar la carrera artística del hijo de Ciscar, Rafael Blasco Ciscar, 'Rablaci'. En uno de los correos localizados por la policía, la colaboradora de Consuelo Ciscar le advierte de las dificultades de promocionarlo en el país asiático: "Vender un infante de 20 años como artista en China es más difícil que vender frigoríficos en Alaska".

Así se desprende de dos informes fechados en agosto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aportados a la causa que se sigue en el juzgado de instrucción número 21 de València por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación y en la que están investigadas hasta el momento una decena de personas, entre ellas la exdirectora del IVAM, Consuelo Ciscar; Rablaci --hijo de Ciscar y del exconseller de Solidaridad 'popular' Rafael Blasco, en prisión por el fraude en las ayudas a la cooperación--; y la exresponsable del área técnico artística del museo, Raquel Gutiérrez.

Uno de los informes, al que ha tenido acceso Europa Press, asegura que una trabajadora de la SGAE entre noviembre de 2000 y enero de 2013 y que ocupó el cargo de delegada de esta entidad en China fue la persona que "promocionó a Rablaci" ante una asociación artística de ese país "ocultando que era hijo de la directora del IVAM y consiguiéndole museos donde pudiese exponer sus obras a pesar de ser muy joven y sin currículum". Además, apunta que, aunque fue esta mujer la que realizó las gestiones, su marido fue contratado por el IVAM de 2008 a 2011 para la coordinación cultural del museo en Asia, por lo que cobró 284.000 euros.

La mujer y su marido aseguraron a la Policía que ninguno de ellos había comisariado exposiciones del hijo de Consuelo Ciscar en China. Ella añadió que en calidad de miembro de la Asociación Internacional Cultural de Shangai (SICA) había ayudado "desinteresadamente" a numerosos artistas, entre ellos a Rablaci.

Sin embargo, la UDEF da datos que "contradicen contundentemente" la versión de esta mujer, ya que figuró como cocomisaria de la muestra itinerante 'Matter and Spirit' de Rablaci, y recoge comunicaciones que prueban la relación de "confianza" que mantenía con Consuelo Ciscar.

"Como quiera que la actividad de comisariado requiere un esfuerzo personal considerable difícil de olvidar, cabe inferir (...) que esta omisión pudiese tener como fin ocultar su participación en la promoción de la carrera en Asia del hijo de la directora gerente del IVAM; para el que su marido habría obtenido diversas contrataciones para su coordinación cultural y gestión de espacios en ese mismo continente", explica la UDEF.

"ME LO CURRO QUE TE DEFECAS"

En varios de los correos electrónicos, esta colaboradora de Consuelo Ciscar le insiste en las reticencias que hay en China sobre la calidad de Rablaci y en el esfuerzo que está realizando para su promoción. Así, en un mail de octubre de 2008 le explica a Ciscar que le dio a la dueña del museo de Hong Miao "el catálogo de Rablaci" y que ella puso "el grito en el cielo" porque el artista "era muy joven y no iba a gustar en China". En noviembre de ese mismo año, redactó otro mensaje que decía: "A veces pienso que te has creído que yo aquí soy la reina del mambo y NO, me lo curro que te defecas".

La Policía subraya que esta mujer era "una persona de confianza de Consuelo Ciscar", tal y como se desprende de otro mail, de diciembre de 2008, en el que habla de que había alojado a una de las hijas de Ciscar casada con Juan Carlos Lledó --exdirector financiero del IVAM también investigado en la causa-- y recalca: "Le recibo en mi casa porque está con tu hija, pero me parece más tonto que Abundio".

El siguiente correo "desvela" que la extrabajadora de la SGAE ocultó a los miembros de SICA, institución con la que el IVAM intercambiaba exposiciones, que Rablaci era hijo de la directora del museo. Esto era debido a que "sospecharon" del gran interés demostrado en un artista tan joven.

"Por supuesto no he dicho que es tu hijo y pienso que es mejor no decirlo, su tú lo ves de otra forma, por favor, dímelo, porque me dijeron varias veces que cómo tenía tanto interés por un artista tan joven, allí farfullé que era muy bueno y que además prefería ayudar, presentar y promocionar a artistas jóvenes que a consagrados ya (cosa que es verdad) y que tú también tenías interés en él y por eso de paso a India venías a la inauguración, con lo que alucinaron más", escribió.

En otro mail de diciembre de 2008, la mujer se muestra molesta con el trato recibido por Consuelo Ciscar y le reprocha: "Me pregunto que por qué en vez de hablarme de esa forma DISPLICENTE que me hablas no empiezas a hacerme un monumento. Porque vender a un infante de 20 años como artista en China es mucho más difícil que vender frigoríficos en Alaska".

Este tono se endurece en un mensaje de marzo de 2009, en el que le dice a la exdirectora del IVAM que "ha perdido el norte y se te olvida que lo más importante de todo es haber metido en China a un magnífico artista con un pequeñito problema, que tiene 21 años, y eso aquí es más que imposible, igual algún día te lo dice un gilipollas de los que te gusta rodearte y te lo crees, porque ya veo a que a mí no".

"ME SOBRA LA MADRE DE LA PANTOJA"

Y añade: "Me sobra la madre de la Pantoja, o sea tú, en cada inauguración; me sobra el padre del artista, que tampoco pinta nada en la inauguración, vuelto a insistirte que estoy en China y que aquí si inaugura el cónsul de España, aunque sea un gilipollas como es el caso que nos ocupa, o el embajador es lo que da prestigio al artista frente a los chinos. Por otra parte, si el artista no le presenta el IVAM y no es hijo de nadie (como ya me han preguntado) qué c... pinta la directora del IVAM en todas las inauguraciones".

Por todo ello, la UDEF cree que la "confianza" depositada en esta conocida por Ciscar "podría explicar las diversas irregularidades constatadas en la contratación de la coordinación cultural del IVAM en Asia, firmada entre el museo y su marido. Apunta que en esta contratación, el hombre pudo tener un papel "meramente nominal", y que era su esposa "la responsable real".

En cuanto al segundo informe, consultado también por Europa Press, la UDEF sostiene que el análisis de varios mails "corroborarían" que un fotógrafo del IVAM "participó activamente en la promoción artística y/o profesional" de Rablaci "más allá de los motivos puramente docentes" que el trabajador alegó cuando le fue tomada declaración.

"Más aún --continúa-- estos archivos confirmarían que durante varios años (2008, 2009, 2010 y 2012) formó parte de ese grupo de personas organizadas jerárquicamente en el seno del IVAM que tenían por objetivo construir la carrera artística del hijo de la directora, recibiendo para ello indicaciones de esta y de Raquel Gutiérrez a las que, además, rendía cuenta. Concretamente, su labor consistiría en realizar y editar él mismo las fotografías de las obras de Rablaci que posteriormente fueron utilizadas en sus catálogos". El trabajo "no era baladí, puesto que a través de sus fotografías publicadas e sus catálogos, Rablaci podía mostrar su obra al mundo".