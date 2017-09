PP dice que la "falta de planificación" de Espadas lleva a perder proyectos como 'Septiembre Flamenco' o SACO

8/09/2017 - 14:09

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha criticado que la "falta de planificación y la gestión negligente e ineficaz" del alcalde, el socialista Juan Espadas, está provocando una "pérdida" de la oferta cultural de Sevilla, además de "empobrecer nuestros atractivos culturales".

"La única que pierde es la ciudad de Sevilla y los sevillanos", señala Sánchez Estrella en un comunicado, en el que ha incidido en que "tal día como hoy se inauguraba en 2015 el proyecto 'Septiembre es Flamenco' para los años en los que no se celebrara la Bienal de Flamenco". Recuerda que se celebró entre el 8 y el 20 de septiembre de 2015, por lo que este año 2017 correspondería que se celebrará de nuevo.

Sin embargo, advierte de que, "como viene siendo habitual", el gobierno municipal anunció en 2016 que este espectáculo "no se volvería a celebrar", lo que considera "una muestra más de lo que al delegado de Cultura, Antonio Muñoz, le preocupa y le interesa la cultura de la ciudad, que poco a poco va destruyendo".

En este sentido, ha detallado que Muñoz anunció, en vez de 'Septiembre Flamenco', habrá "algún espectáculo de producción propia que sirva de recuerdo para la edición de2018 y que se podría organizar en alianza con otro festival". Pese a ello, insiste en que se está a día 8 de septiembre y "ni se ha hecho nada ni sabemos nada, lo que sí está claro es que los aficionados tendrán que renunciar de disfrutar de buen flamenco en Sevilla, no tendrán la gala de los premiados con los Giraldillos y la oferta cultural se verá de nuevo empobrecida sin más motivo que porque era un proyecto del mandato anterior".

Del mismo modo, la portavoz adjunta ha manifestado que "no es el único proyecto que no se llevará a cabo", apuntando a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla (SACO) que venía realizándose en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y "se ha tenido que cancelar por la falta de apoyo institucional".

"La incapacidad de Espadas está afectando gravemente a la cultura en Sevilla. Que anulen el proyecto 'Septiembre es Flamenco', que no realicen el espectáculo flamenco que anunciaron o que no apoyen institucionalmente la Feria Internacional de Arte Contemporáneo no es propio de una ciudad que debe ser referente cultural", ha destacado Sánchez Estrella.

Por último, ha concluido que el gobierno municipal "cada vez está abandonando más estos programas". "No les preocupa que la cultura, que necesita del compromiso, la implicación y la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, llegue a todos los barrios y vecinos de la ciudad. Los sevillanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la desorganización y falta de interés de Espadas", recalca.