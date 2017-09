Paul Auster: "Todos los artistas somos personas heridas para las que el mundo no es suficiente"

Viaja a Barcelona con su nueva novela '4 3 2 1', "obra de jazz, con pura música y puro baile"

El escritor norteamericano Paul Auster ha viajado este viernes a Barcelona para presentar su primera novela en siete años '4 3 2 1' en catalán y castellano (Edicions 62/Seix Barral), y ha dicho sobre su necesidad de escribir: "Todos los novelistas y artistas somos en el fondo personas heridas. Somos gente para la que el mundo no es suficiente y tenemos esta pulsión por construir otros mundos".

En rueda de prensa ha asegurado que es como si un escritor no se "curara nunca de esta enfermedad" de tratar de construir nuevos mundos, y ha parafraseado al cineasta ruso Andrei Tarkovsky, quien dijo que los seres humanos hacen arte porque la vida humana no es perfecta.

Sobre su ausencia literaria durante siete años ha dicho que escribió su última novela 'Sunset Park' en un tiempo muy intenso y muy corto, lo que le dejó absolutamente cansado, dando paso a diversos textos autiobiográficos sin los que no habría escrito '4 3 2 1': "Por primera vez estaba repasando mi infancia y resultó un territorio tan rico y fecundo que me inspiró".

La novela explora qué habría pasado si el protagonista, Archie Ferguson, hubiera tomado diferentes caminos a lo largo de su vida, en una historia con cuatro variaciones que ponen sobre la mesa el papel del azar, por lo que Auster ha defendido también su escritura como una improvisación que se lee como "una obra de jazz, con pura música y puro baile", donde las frases dan tumbos.

A su juicio, todo humano se ha preguntado alguna vez qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera nacido pobre, o en una ciudad en guerra, o se hubiera casado con otra persona: "Cada persona viviendo en la tierra es el resultado de una historia de azar, de cómo se conocieron su padre y su madre".

TAL VEZ MÚSICO

Preguntado por sus posibles vidas, ha dicho que si no hubiera sido escritor le hubiera encantado ser músico porque le parece "la manera más gloriosa de vivir", pero que su falta de talento le hizo conformarse con ser un oyente apasionado; años más tarde, su hija Sophie es cantante y compositora, lo que le permite celebrar que al menos haya un músico en la familia.

Ha dicho que no sabe qué le llevo a ser escritor, pero ha recordado cuando empezó a escribir poemas a los 9 años y sentía que aquello le conectaba con el mundo y le reportaba una sensación agradable; después a sus 15 años leyó 'Crimen y Castigo', de Fiodor Dostoievski, y la novela le transformó, así que decidió que quería escribir novelas: "No hay nada mejor que escribir novelas teniendo en cuenta lo que esta novela había hecho en mí".

DE GIRA

Auster lleva de gira con esta novela desde el 16 de agosto junto a su mujer, la escritora Siri Hustvedt, para dar las gracias a sus editores en los diferentes países, y este sábado al mediodía participará en la Setmana del Llibre en Català.

Preguntado por la literatura catalana ha admitido tener "enormes lagunas" en su conocimiento de la literatura de muchas lenguas, como del chino, el japonés y también el catalán, además del inglés.

SIN OPINIÓN DEL REFERÉNDUM

Y ha proseguido: "Sé alguna cosa de la situación política en Catalunya y sé que hay un gran debate actualmente sobre el hecho de un referéndum y si es legal o no, pero no tengo una opinión suficiente formada porque no entiendo suficiente el tema".

Preguntado sobre su visión política en el mundo y en especial en Estados Unidos, ha dicho que hay una respuesta larga que tomaría un año, y otra corta, que ha resumido: "¡Oh Dios mío! Qué lío", y ha lamentado que los seguidores del presidente norteamericano Donald Trump leen páginas web de derechas y ven FOX TV.

DONALD TRUMP

En su opinión, esta televisión ha estado presentando durante los últimos 15 años un mundo alternativo a la realidad, ante lo que es necesario el trabajo de periodistas y reporteros que buscan la verdad y no escriben por ideología: "Sin ellos estaríamos hundidos. Necesitamos saber las cosas, aunque la verdad puede ser muy peligrosa para muchos poderosos".

"El mundo depende mucho de los periodistas. Son la primera línea de defensa contra el horror", ha dicho Auster, que considera que la prensa tiene la gran responsabilidad de hacer el mejor trabajo posible en cada momento.