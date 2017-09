(avance) cataluña. el gobierno dice que “no renuncia” al 155 para parar el 1-o

8/09/2017 - 14:45

El Gobierno de Mariano Rajoy recalcó este viernes que no renuncia "a nada", entre lo que se incluiría la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, para frenar el referéndum de independencia anunciado para el próximo 1 de octubre en Cataluña.

Así lo expresó el portavoz del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se decidió presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Preguntado expresamente por si el Gobierno está dispuesto a aplicar el artículo 155 para que el referéndum no se celebre, Méndez de Vigo parafraseó al propio presidente del Gobierno y dijo que "sin renunciar a nada es sin renunciar a nada". "Creo que me he pronunciado con claridad, el presidente del Gobierno dice que no renuncia a nada", se reafirmó.

En concreto, este artículo recoge que "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones de la Constitución u otras leyes les impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento del presidente de la comunidad de autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

