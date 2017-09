El secretario general del PP gallego esgrime que "lo mejor que podría hacer" la Fundación Franco es "disolverse"

8/09/2017 - 14:58

Tellado aboga por buscar los "mecanismos legales" que permitan a la Administración hacerse "con la titularidad" del Pazo de Meirás

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha manifestado este viernes que él "personalmente" ve la Fundación Franco "un anacronismo histórico" y ha defendido que "lo mejor que podría hacer es disolverse", ya que "no tiene razón de ser en una sociedad madura" como la española.

Lo ha manifestado, en rueda de prensa, al ser preguntado sobre la decisión de la Fundación de cancelar las visitas al Pazo de Meirás "por motivos de seguridad", una cuestión sobre la que Tellado ha remitido al pronunciamiento de la Consellería de Cultura, que es "a la que toca evaluar" si este argumento está "justificado".

"Me remito a lo que pueda decir la Consellería; no gobernamos desde la sede del partido, gobierna la Xunta", ha esgrimido, un día después de que su jefe de filas y presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pidiese a la familia del dictador que, si no asume la ley que la obliga a autorizar visitas al Pazo, lo donde al patrimonio público autonómico.

En la misma línea, Tellado ha subrayado que el PPdeG no ha cambiado de postura y que desearía que la familia Franco "abriese reflexión sobre la necesidad de que el Pazo de Meirás fuese de titularidad pública".

"MECANISMOS LEGALES"

De lo contrario, ha abogado por buscar "mecanismos legales" que permitan que sea la Administración "la que se haga con la titularidad de un pazo del que todo el mundo conoce la historia".

Eso sí, ha advertido que a los populares no se les puede pedir "convertir Galicia en la Argentina de los Kirchner". "Las expropiaciones están muy bien en los discursos de algunos, pero hay que buscar los mecanismos legales que permitan que el pazo sea de titularidad pública", ha zanjado.