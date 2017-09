Echávarri, sobre que la UTE de la limpieza asuma el aumento del coste: "no somos Venezuela"

8/09/2017 - 15:18

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha dicho que la ciudad "no es Venezuela" y que, por tanto, no se puede pedir a una empresa que rebaje su beneficio empresarial y que le "regale las cosas". El primer edil socialista se ha referido así a la propuesta de su vicealcalde, el líder de Guanyar Alacant Miguel Ángel Pavón, para que la UTE adjudicataria de la limpieza asuma el incremento del coste de mantener limpia la ciudad.

ALICANTE, 8 (EUROPA PRESS)

Pavón ha rechazado esta semana pagar más a la UTE para que afronte el coste de incrementar el número de trabajadores o de renovar la maquinaria.

Al respecto de todo ello, Echávarri ha afirmado: "no puedo decir a una empresa: regálame las cosas. Somos un ayuntamiento serio y un país serio, eso vamos a dejarlo claro". El alcalde ha subrayado que la limpieza es una cuestión "importante" que debe adoptarse "por consenso" en el equipo de Gobierno, de modo que ha recomendado a su socio que logre sumar en el seno del tripartito "un consenso mayoritario".

El coste del servicio es de 36 millones de euros anuales, y tanto el PSPV de Echávarri como Compromís han apostado por incrementar el coste anual que se paga para que la ciudad esté más limpia. Todo, en el momento en que los trabajadores mantienen una huelga parcial indefinida los fines de semana y que esta misma noche se retoma.

Al margen de eso, Gabriel Echávarri ha incidido en que se está cumpliendo "a rajatabla" el contrato del servicio, "porque si no, Víctor Domínguez --el edil de limpieza en los dos primeros años de mandato, los próximos estará en manos de Pavón--, habría hecho dejación de funciones".

"Y no lo ha hecho. Ha hecho un fantástico trabajo, que avalo", ha subrayado Echávarri que se ha mostrado "convencido" de ello, pero se han dado cuenta de que el contrato "no llega" y es "malo". "No es un problema de ejecución, porque si no Víctor se tendría que haber ido a casa. Es un problema de origen", ha insistido.

REUNIÓN

Asimismo, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con la empresa encargada del servicio de limpieza viaria para que no ejecute los expedientes iniciados contra algunos de sus trabajadores y no inicie nuevos, al tiempo que se implementan nuevos camiones de "refuerzo" para "paliar los efectos de la huelga" de recogida de basuras. Por su parte, el Comité de Empresa se ha comprometido a dar "una mayor intensidad en el trabajo".

Echávarri ha precisado que es el compromiso al que se llegó en el encuentro mantenido el jueves y en el que se dio una semana para lograr un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto. "La reunión fue muy bien", ha afirmado.

"Se sentaron a la mesa conmigo con voluntad de llegar a un acuerdo y una solución. Cuando alguien se sienta con voluntad, se suele llegar a un acuerdo porque hay propuestas", ha destacado el alcalde que ha explicado que las partes se han dado "hasta el día 15, una tregua".

"Les pedí que fuéramos ambiciosos y no solo para solucionar la huelga sino para solucionar la limpieza en la ciudad de Alicante", ha relatado y ha indicado que los trabajadores son los que están "día a día en la calle, en los barrios y saben las frecuencias de recogida, si hace falta compañeros u otro camión".

Así, ha apuntado que el próximo martes se volverá a reunir con los trabajadores para solucionar el problema porque son "conocedores de la realidad" y ha advertido que contará "con ellos".

La huelga se retoma esta noche de viernes en la que los camiones saldrán a las 24.00 horas, una hora más tarde de la hora habitual; y los servicios diurnos también se retrasarán mañana hasta las 07.00 horas, también una hora más tarde de lo normal.