Colau a los cuerpos de seguridad y emergencia condecorados: "Sois los imprescindibles"

8/09/2017 - 15:25

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha entregado este viernes la Medalla de Oro al Mérito Cívico del Ayuntamiento a Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, Bomberos de Barcelona, Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb) y Servicios de Emergencias Médicas (SEM), a cuyos agentes y trabajadores ha dicho: "Sois los imprescindibles de esta ciudad".

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

"¿Por qué estuvisteis ahí vosotros? Porque sois siempre vosotros los que estáis ahí, los que siempre responden cuando se os necesita, en los momentos más difíciles, sois los imprescindibles de esta ciudad"; ha defendido Colau en el acto de entrega en L'Auditori, al que han asistido el conseller de Interior, Joaquim Forn; el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, entre otros.

La alcaldesa ha entregado las medallas; la de la Guardia Urbana la han recogido los agentes Ana Puig y Sergi Lledó; la del Cuesb, los jefes de turno Laura Massegosa y Albert Gallart, y la de los Bomberos, la jefe del sector sanitario Patricia Nubiola y el caporal Sergio Martínez.

El comisario de la Región Policial Metropolitana Barcelona Joan Portals y el subinspector del Área Regional de Recursos Operativos de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, Eduard Casas, han recogido la medalla a los Mossos, y el médico Luis Herrero, la enfermera Silvia Membrado y el técnico de emergencias sanitaruas Javier Rodríguez, la del SEM.

La primera edil se ha emocionado al entregar las cinco medallas, y los asistentes del auditorio --la mayoría miembros de los cuerpos y servicios y familiares-- se han levantado para aplaudir al finalizar la entrega de distinciones, con aplausos que se han prolongado varios minutos.

Colau ha destacado que los miembros de los cuerpos y servicios no sólo fueron buenos profesionales, sino que se jugaron la vida: "Entrasteis en la farmacia a buscar un desfibrilador, gasas y material sanitario y estuvisteis con las víctimas. Es un honor y un orgullo como alcaldesa ser vuestra máxima responsable", ha dicho sobre la Urbana.

"A menudo la ciudadanía olvidamos que tras cada uniforme no sólo hay un profesional, sino una persona de carne y hueso que siente, llora y se emociona", ha resaltado Colau, quien ha reconocido también el papel de sus familias y de otros cuerpos, como Protección Civil, la Creu Roja, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Instituto de Medicina Legal y entidades, taxistas, hoteleros, vecinos y comerciantes.

"FRACASO" DE LOS TERRORISTAS

Ha elogiado a la ciudadanía por haber expresado que no tenía miedo: "Los terroristas nos han hecho mucho daño, pero han fracaso rotundamente en su objetivo de dividirnos y de atemorizarnos", ha resaltado la alcaldesa, que ha advertido de que no lograrán que el dolor se use para ningún fin que no sea la paz, el diálogo y la defensa de la diversidad.

El acto, conducido por Susan Buzzi, ha empezado con una interpretación musical a cargo del pianista y compositor Albert Guinovart y el pase de un vídeo con imágenes de los cuerpos policiales y los servicios de emergencia después del atentado, así como de la manifestación del sábado 26 de agosto, con 'El cant dels ocells' de Pau Casals de fondo.

La periodista Gemma Nierga ha repasado la actuación de los cuerpos tras el atentado y ha trasladado su admiración a las personas que ayudaron, tras lo que ha invitado a preguntarse qué falló para que se produjera y para que después se generara debate político por encima del recuerdo a las víctimas, algo por lo que se ha mostrado convencida de que agentes y miembros de los cuerpos se han sentido en algún momento avergonzados.

Al acto han asistido unas 1.500 personas, según fuentes municipales, entre ellas el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que se ha hecho fotografías a petición de diversos asistentes al acabar el acto, cuando trabajadores de servicios y cuerpos policiales se han hecho diversas fotos grupales en recuerdo del acto.