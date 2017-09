El PPdeG "apoya" las decisiones de Rajoy y pide que "todo el peso de la ley caiga" sobre quienes "no la respetan"

8/09/2017 - 15:38

Tellado rechaza posicionarse abiertamente sobre cuál es el mejor aspirante a liderar el PSdeG y dice que los tres son "del 'no es no'"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha lamentado el "órdago inaceptable" del Gobierno catalán con el referéndum independentista del 1 de octubre y, tras reiterar el apoyo de los populares gallegos a las decisiones que adopte el Gobierno de Mariano Rajoy, ha señalado que "hará falta que caiga todo el peso de la ley sobre los que no quieren respetarla".

En rueda de prensa y "ante el desafío secesionista", Tellado ha apelado a extraer "una lección" sobre la importancia de tener un Gobierno autonómico "centrado, moderado y preocupado por resolver los problemas de los ciudadanos, no en crearles nuevos problemas".

En este sentido, ha subrayado que, frente a una Cataluña con "un déficit desbocado", hay "una Galicia que crece y controla sus cuentas". "Frente a una Cataluña centrada en crear fronteras y hacer propaganda, tenemos una Galicia que se quiere abrir al exterior y centrada en que nuestra economía crezca y nuestros servicios sociales mejoren cada día", ha añadido.

"En definitiva, frente a una Cataluña cuyo Gobierno está secuestrado por una minoría radical, en Galicia hay una mayoría clara que le da estabilidad a nuestras instituciones", ha resumido el dirigente popular.

Finalmente, ha concluido que lo que preocupa a los populares es que la oposición "sea ambigua" cuando "debería estar del lado" del Ejecutivo central, que ha identificado con "estar del lado de la Constitución y de la democracia".

"NO SOY AFILIADO"

En cuanto a la situación del PSdeG y qué aspirante --Juan Díaz Villoslada, Xoaquín Fernández Leiceaga o Gonzalo Caballero-- preferiría el PPdeG, ha rechazado posicionarse abiertamente porque, ha esgrimido, él no es "afiliado" y no vota en las primarias.

"Le corresponde a la militancia socialista decidir cuál es el mejor; lo peor es que tienen que decidir entre más de lo mismo, porque los tres son los del 'no es no'", ha remarcado, si bien ha apuntado que los afiliados tendrán que decidir entre "el que marca el aparato", en alusión velada a Villoslada, "o alguien que se presenta para representar a los socialistas gallegos".

En todo caso y, aunque, a su juicio, "no se dibuja un horizonte demasiado positivo" para los socialistas, ha recalcado que el PPdeG desearía que el PSOE "recuperase su papel" tanto en Galicia como en España y que pudiese ser "un interlocutor".

"Veremos qué votan los socialistas la semana que viene ante la ley de fomento empresarial en Galicia, porque me temo que estará con el 'no es no'", ha avanzado, antes de concluir que desearía que el PSdeG abandonase sus "guerras internas" y dejase de ser "una formación cainita" como "en los últimos años" para "ponerse a trabajar de una vez por el interés general".