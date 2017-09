SEFF presenta su XIV edición defendiendo la apuesta por un cine que "ayuda a equilibrar la imagen de la ciudad"

8/09/2017 - 15:47

La premier mundial de 'Bajo la piel del lobo', de Samu Fuentes, y 'El autor', de Manuel Martín Cuenca, podrán verse en sendos pases especiales

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El Espacio Santa Clara de Sevilla ha acogido la presentación del cartel y una ampliación de la programación de la XIV edición del Festival de Cine Europeo (SEFF), reivindicando que su "ADN e idiosincracia", así como la apuesta por un determinado tipo de cine, "ayuda a equilibrar" la imagen de la ciudad, "excesivamente sesgada" hacia lo tradicional.

Los organizadores del festival defienden que "podemos sentirnos orgullosos con nosotros mismos", ya que "aunque es posible crecer, es un evento muy consolidado del que debemos sentirnos satisfechos", según ha precisado en el acto de presentación el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.

Lo "poco ortodoxo" del festival respecto a otros eventos análogos, la mayor conexión entre el público y el mundo del cine o la vocación de abrirse a nuevos nichos de público han sido otros de los aspectos destacados por Muñoz, que ha avanzado el protagonismo del cine español en la próxima edición del SEFF, una idea desarrollada por su director, José Luis Cienfuegos, que refuerza la preferencia por determinado cine de autor y se congratula de que Sevilla sirva como plataforma para el estreno de películas.

Según los datos desgranados por Cienfuegos, el festival acogerá la proyección de títulos de la cinematografía nacional con inminente estreno comercial. En este contexto, el SEFF acogerá la premier mundial, dentro de la Sección Oficial fuera de competición, de 'Bajo la piel del lobo', debut en la ficción de Samu Fuentes en la que Mario Casas interpreta a un trampero que escoge alejarse de la civilización para adentrarse en la soledad del monte.

Casas, acompañado en el reparto por Irene Escolar, Ruth Diaz y Ramón Barea, comparte protagonismo con el entorno natural que le rodea, el impactante Pirineo oscense y el Occidente asturiano. La película, cuyo equipo al completo acudirá a Sevilla para su estreno, está producida por Joseba Garmendia (Orreaga Filmak) y Javier Pruaño (NASA Producciones), y cuenta con la participación del ICAA y TVE.

Tras su paso por San Sebastián, también será en Sevilla, la ciudad que enmarcó su rodaje y que tiñe su espíritu, donde podremos ver antes de llegar a salas 'El autor', del andaluz Manuel Martín Cuenca. Basada en 'El Móvil', la primera novela de Javier Cercas, la película recrea los conflictos personales de un novelista novel que, en busca de inspiración y experiencias que llevar al papel, moldeará y ficcionará su realidad más próxima.

Quinto largometraje de ficción del director de 'Caníbal' o 'La flaqueza del bolchevique', está producido por Icónica, Lazona y La Loma Blanca PC, cuenta con el apoyo del ICAA, la Junta de Andalucía, TVE y Canal Sur y está protagonizada por Javier Gutiérrez, María León y Antonio de la Torre, a quienes acompaña un amplio elenco de actores andaluces, entre los que destacan la malagueña Adelfa Calvo y el sevillano Rafael Téllez.

SECCIÓN OFICIAL

La Sección Oficial incorpora en su programación 'Bárbara', filme que firma el director y actor francés Mathieu Amalric, uno de los nombres más destacados de la cinematografía francesa, e incorpora a nuevos valores del cine como Francis Lee y Roberto de Paolis, dos jóvenes directores que debutan en el largometraje con dos historias de iniciación, de aprendizaje y búsqueda de identidad.

En 'Tierra de Dios' (God's Own Country), el británico Francis Lee sitúa a sus jóvenes protagonistas, un granjero y un emigrante rumano, en los inmensos paisajes de la campiña de Yorkshire, universo rural que será el contexto donde surja el amor entre ambos.

Por su parte, el italiano Roberto de Paolis presta atención en 'Corazón Puro' (Pure Hearts/Cuori Puri) a los jóvenes de la periferia romana, firmando con realismo una historia de crecimiento personal y pasiones al límite seleccionada en la Quincena de los Realizadores del 70º Festival de Cannes.

Estos títulos vienen a sumarse en la Sección Oficial a los ya anunciados 'El mar nos mira de lejos', de Manuel Muñoz Rivas; 'Un sol interior' (Let the sunshine in/Un Beau Soleil Interieur), de Claire Denis; 'El taller de escritura' (The Workshop/L'Atelier), de Laurent Cantet; 'Western', de Valeska Grisebach; y 'A Fábrica de Nada' ('The Nothing Factory'), de Pedro Pinho.

LAS NUEVAS OLAS

En la sección Las Nuevas Olas se incorporan cuatro títulos a engrosar la lista de los nuevos discursos del cine europeo. Ampliando más que ninguna edición anterior la nómina española, se incorporan dos obras de nuevos talentos nacionales: 'Ayudar al Ojo Humano', de Velasco Broca y el colectivo 'Canódromo Abandonado', y 'Sotobosque', de David Gutiérrez Camps.

Es en Las Nuevas Olas donde Valérie Massadian (Premio a la Mejor Ópera Prima de Locarno con Nana) presenta 'Milla', su segunda incursión en el largometraje, para proponer un acercamiento al despertar de la madurez a través de una vitalista adolescente que debe afrontar el inevitable cambio de vida que conlleva su prematura maternidad.

Jean-Charles Fitoussi, cineasta de culto que ha fraguado su propio estilo tras colaborar con Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, llega a Las Nuevas Olas para mostrar 'Vitalium, Valentine!', una delirante revisión del mito de Frankestein en la que el legado del famoso doctor se perpetúa en el seno de la familia que pasa a ocupar el castillo donde está su laboratorio.

Estas películas se añaden al estreno absoluto de 'Algo muy gordo', de Carlo Padial, con guión e interpretación de Berto Romero y producción de Paco Ramos por parte de Zeta Zinema, que inaugurará la sección; 'Niñato', de Adrián Orr; 'Mrs. Hyde' (Madame Hyde), de Serge Bozon; y 'Colo', de Teresa Villaverde, ya confirmadas.

"ESPÍRITU INCANDESCENTE DEL CINE EN RESISTENCIA"

Por otro lado, el acto también ha acogido la presentación del cartel del SEFF, 'El ojo que lloraba mujeres', de la artista audiovisual María Cañas, que se alinea con el espíritu del festival en su apelación "a la constante reformulación y evolución del cine europeo como vehículo cultural".

"El cartel del Festival de Sevilla --con el eslógan 'Esto es cine europeo'-- simboliza el espíritu incandescente del cine en resistencia e irresistible. Es un parto ocular donde una heroína resurge del fuego y de las cenizas del celuloide como el ave fénix. Es el cine-ojo que siempre se está reinventando, el celuloide en llamas en un bucle eterno que está renovándose constantemente", ha dicho Cañas, una de las artistas sevillanas más reconocidas internacionalmente por su amplia creación multidisciplinar, que va desde la instalación hasta la expresión pictórica, pasando de forma fundamental por su especial y única concepción de la obra audiovisual.