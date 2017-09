La Gonzalo Anaya pide no hacer del plurilingüismo el único "tema capital" y atender a problemas como los barracones

8/09/2017 - 15:52

El colectivo de AMPA seguirá apoyando las campañas 'anti-deberes' al considerarlos "generadores de discriminación"

CASTELLÓN, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Madres de Alumnos Gonzalo Anaya, Raúl Alós, ha pedido que no se haga del plurilingüismo el único tema "capital" de la educación porque "distrae la atención de otros temas que nos afectan igual o más como los barracones".

"Parece que el mundo se acaba con el tema del plurilingüismo", ha lamentado Alós, quien ha subrayado que desde la Confederación tienen "claro" que no hay ninguna familia que no quiera educar en diversos idiomas a sus hijos. "A partir de ahí debemos de dejar de desviar la atención con cuestiones que son importantes, pero no son lo más importante en la escuela", ha añadido.

Alós se ha pronunciado así en una rueda de prensa en Castellón en la que la Confederación Gonzalo Anaya ha hecho un repaso de los puntos que más preocupan a las familias de la Comunitat Valenciana en materia de educación.

Así, respecto a las infraestructuras, Alós ha felicitado al conseller de Educación por los anuncios que ha realizado, aunque ha señalado que "no son suficientes", y ha subrayado que "mientras haya niños en barracones, se han de incrementar las partidas presupuestarias".

Al respecto, ha lamentado que "están acabando los plazos que se dieron ellos mismos y se han construido muchos menos centros de los que prometieron", y ha destacado que "no vale decir que no hay dinero, que lo busquen".

BARRACONES

En este sentido, ha informado que, según datos aportados por el conseller de Educación, en la Comunitat Valenciana hay 24 centros íntegramente en barracones, 69 centros antiguos que necesitan de nueva construcción, 139 centros parcialmente en barracones, y 463 con necesidades de actuaciones puntuales.

La Confederación también ha incidido en su defensa de la escuela pública y laica y ha solicitado que las familias puedan participar en la redacción de las nuevas normativas, que se derogue la LOMCE, que se implante una alimentación sostenible en los comedores escolares o sea una realidad la educación gratuita de 0 a 18 años.

Así mismo, la Gonzalo Anaya ha mostrado su oposición a los conciertos en los centros privados, y ha revindicado una mejora de la educación para personas con necesidades especiales. Además, ha pedido la desaparición del amianto en los centros, que se concentra en 57 centros de la provincia de Valencia y 23 de Alicante.

Finalmente, ha solicitado que el material escolar sea totalmente gratuito, así como más ayudas para el transporte y el comedor, y que la Administración lidere la implementación de las nuevas tecnologías. También ha pedido que se cubran todas las bajas de profesores.

Finalmente, el presidente de la Confederación ha señalado que seguirán apoyando todas las campañas que vayan en contra de los deberes, los cuales -según ha dicho- "son generadores de discriminación, pues, al final, hacen los deberos aquellos niños que o tienen más atención en casa, o sus padres tienen algo más de tiempo o tienen más recursos económicos".

"El hecho de poner los deberes fuera del tiempo escolar entendemos que fomenta la discriminación y no ayuda a una correcta gestión de los tiempos", ha insistido Alós.