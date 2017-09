Mislata detecta tres casos de legionella en un mes y toma medidas de prevención

8/09/2017 - 15:59

El Ayuntamiento de Mislata (València) ha detectado tres casos de legionella en un mes y ha activado el protocolo de actuación, coordinado con la Conselleria de Sanidad, que incluye la hipercloración de la red de agua, el corte del suministro de las fuentes y el cambio de los riegos por aspersión a horario nocturno, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las mismas fuentes han apuntado que se trata de casos aislados y diseminados, y que la situación no es grave. En principio, las tres personas afectadas no tienen ningún elemento en común, por lo que los técnicos están buscando en la ciudad torres de refrigeración u otras instalaciones que puedan considerarse de riesgo.

La Conselleria de Sanidad ha comunicado esta mañana al Ayuntamiento de Mislata el último caso de legionella, el de una mujer que permanece ingresada desde este jueves en el Hospital de Manises con signos de neumonía. Con éste son ya tres los casos detectados en menos de un mes, ya que hubo dos anteriores, los días 14 y 21 de agosto, que superaron con éxito la infección de esta bacteria y fueron dados de alta, han indicado las mismas fuentes.

Además, la Conselleria ha recomendado al Ayuntamiento tomar una serie de medidas preventivas para evitar nuevos casos. La primera, aumentar el nivel de cloro del agua potable. Aunque los técnicos de la Conselleria han reconocido que los índices de cloración de la red de Mislata son "modélicos", en estos casos es aconsejable subirlo por si la bacteria se encontrara en la red de abastecimiento de agua.

Además, el alcalde ha ordenado, como medida de precaución, cortar el suministro de las fuentes ornamentales y de consumo; trasladar todos los riegos por aspersión de las zonas verdes a horario nocturno, para evitar contactos con la población; y hacer lo propio con el baldeo de las calles.

En cuanto a las recomendaciones a los vecinos, la Conselleria de Sanidad recuerda que los principales consejos prácticos para prevenir la legionella son limpiar y desinfectar con lejía los filtros de los grifos, especialmente si han estado más de diez días sin usarse, dejar siempre enchufados los calentadores y evitar los aspersores de riego.

Tras recibir la llamada de la Conselleria de Sanidad, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha convocado una reunión con los departamentos y servicios municipales implicados en la gestión de la salud pública, un encuentro al que también han asistido técnicos de la Conselleria y de la concesionaria del suministro de agua.

El alcalde ha informado a los grupos políticos y a toda la ciudadanía de la situación, pero ha mandando un mensaje tranquilizador: "Lo más importante es incidir en que la situación en estos momentos no es grave y en que, según nos dicen los técnicos de la Conselleria, es probable que no haya más casos; No obstante, nuestra obligación es informar a la población y tomar todas las medidas de prevención que estén en nuestras manos", ha dicho.