Salud dice que "hay especialidades con ofertas sin cubrir por falta de profesionales en las listas de contratación"

8/09/2017 - 16:29

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha afirmado que en el Servicio Navarro de Salud (SNS) "hay especialidades con ofertas sin cubrir por falta de profesionales disponibles en las listas de contratación".

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

En concreto, ha detallado que actualmente existen necesidades de contratación en ocho especialidades prioritarias: Pediatría, Medicina de Familia, Traumatología, Dermatología, Rehabilitación, Anestesiología, Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica.

Según ha indicado el Departamento de Salud, "en ellas hay en estos momentos ofertas de trabajo de larga duración que no están cubiertas por no haber ningún profesional disponible en las listas de contratación o porque la oferta no es del interés en el momento actual para los profesionales disponibles".

"Esta campaña no abre un nuevo circuito de contratación. Lo que se pretende es dar a conocer estas ofertas a profesionales que actualmente no están en las listas de contratación y que puedan estar interesados en incorporarse a las mismas. Dichas contrataciones se realizarán respetando por parte del SNS las condiciones de contratación de la normativa y los acuerdos en vigor", ha asegurado.

Además, el Departamento de Salud ha destacado que "el objetivo final es mantener y mejorar la calidad de la asistencia que la sanidad navarra presta a la ciudadanía".

Asimismo, ha explicado que durante la primera semana de la campaña han contactado con la dirección de profesionales "numerosos médicos de distintas especialidades interesados en recibir información sobre las posibilidades de trabajar en Navarra". "Desde el SNS se les informa de las ofertas disponibles y de los procedimientos existentes para poder acceder a las mismas", ha remarcado.

En este sentido, el Departamento dirigido por Fernando Domínguez ha explicado que "simultáneamente el Servicio Navarro de Salud está trabajando en otras medidas organizativas, como la adecuación de plantillas y el desarrollo de nuevos perfiles profesionales, que permitan cubrir las necesidades de asistencia con una oferta de contratación más adecuada, que conjugue las necesidades asistenciales de la población con las expectativas de los profesionales".