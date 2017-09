Falta de acuerdo unánime para limitar las propuestas en el Debate de Política General y hacer un parón de 24 horas

8/09/2017 - 16:30

Todos los grupos menos el PP pactan limitar sus propuestas para agilizar el debate, mejorar su calidad y hacerlo más atractivo

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El Debate de Política General se celebrará los días 13 y 14 y no habrá parón de 24 horas para que los diputados puedan estudiar las propuestas de resolución, que tampoco se han limitado, al contar estas dos medidas con el apoyo de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos pero no del PP, que ha cuestionado esa "manía de limitar la libertad".

Así lo han indicado los portavoces de los cinco grupos tras la Junta de Síndics en la que han tratado de alcanzar un acuerdo para cambiar la dinámica del debate, que no ha sido posible al no lograrse la unanimidad. No obstante, todos los grupos menos el PP han pactado autolimitarse en sus propuestas de resolución y presentar en torno a 100 por grupo.

La portavoz de los 'populares', Isabel Bonig, ha remarcado que "no se pueden limitar los derechos de los diputados" a presentar propuestas y ha criticado "la manía de limitar la libertad" también en este ámbito. "Que se limiten el resto, el PP quiere hacer su trabajo", ha dicho.

Además, ha asegurado que cuando estaban en el Consell resolvían "las miles de propuestas" que los partidos que sustentan al Gobierno valenciano ahora presentaban. Ahora, ha proseguido, quieren "limitar la voz del pueblo" cuando el PP "trabaja desde junio en las propuestas de resolución".

El síndic socialista, Manolo Mata, ha señalado que la intención era hacer un debate menos "caótico" y más "digerible" pero el PP ha condicionado su apoyo a esas iniciativas a que se habilitara el mes de agosto para que el Consell respondiera a las preguntas parlamentarias, algo que era "imposible". Ha lamentado, por tanto, que la próxima semana el debate "será caótico y nadie se enterará" de lo que en él ocurre.

La portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollá, ha recordado que la limitación de propuestas podría mejorar su calidad porque "es mejor una sobre infraestructuras que esté elaborada a siete que hablen de infraestructuras concretas".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha lamentado que se ha perdido la oportunidad de tener un debate "que sirva para lo que tiene que servir" y "otros tendrán que explicar por qué no se suman al consenso" existente para hablar de política general y no iniciativas "al peso".

La síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha criticado que el debate tal y como está planteado es "un total sinsentido" y es "imposible que los ciudadanos se sientan atraídos" porque es "opaco" y "una especie de competición de a ver quién registra más propuestas".