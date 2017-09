Familias de acogida reclaman aparecer en los libros de texto como las demás

8/09/2017 - 16:58

Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) reivindica que las familias de acogida aparezcan definidas en los libros de texto como un modelo familiar más y subraya que una medida así ayudaría a normalizar la acogida de menores en desamparo y a que todos niños desde edades muy tempranas incorporen esta posibilidad con naturalidad.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Es importante que a los niños desde pequeñitos se les hable de las familias de acogida de forma sencilla para que asuman este modelo. Es muy importante crear una cultura del acogimiento en España porque hay aproximadamente 15.000 niños en residencias que necesitan vivir con familias", ha subrayado en declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de ASEAF, María Arauz.

Esta organización, que representa al movimiento asociativo de acogida de casi toda España, trasladará su petición a las administraciones educativas estatal y autonómicas para que el acogimiento familiar forme parte del currículo educativo. Por ahora, ha lanzado esta campaña a través de la plataforma Change.org con el objetivo de recabar el apoyo de la ciudadanía española con motivo del comienzo del curso escolar 2017-2018.

ASEAF argumenta en su petición que actualmente existen diferentes modelos de familias y estas pueden ser sin hijos, con hijos naturales, con hijos adoptados o con hijos acogidos. Sin embargo, lamenta que los niños de pequeños sueñen con ser bombero o astronauta o con un tipo de familia concreto y no con acoger a un niño "porque es una opción desconocida para la mayoría".

"Los seres humanos estamos hechos de un material que exige un trato personalizado, de relaciones intensas y afectivas. Buscar familias de acogida no es la solución más fácil, pero sí la mejor", señala el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla y experto en protección infantil, Jesús Palacios.

15.000 MENORES NECESITAN UNA FAMILIA

En España, 40.000 niños menores de 18 años son tutelados por las comunidades autónomas y más de 15.000 --un 40%-- viven en residencias, según explica Arauz, que señala, además, que aunque en estos centros los niños son atendidos convenientemente y son satisfechas sus necesidades básicas, la parte afectiva donde mejor se desarrolla es en un hogar, en una familia.

Con el objetivo de dar la máxima difusión al sistema de acogimiento, ASEAF va a celebrar la tercera edición de su Congreso 'El interés superior del niño', los próximos 28,29 y 30 de noviembre en Madrid en el Auditorio Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el que intervendrán jueces, fiscales de menores, representantes de las comunidades autónomas y grupos parlamentarios, entre otros.

Desde el último Congreso, celebrado hace dos años en Madrid, la vicepresidenta de ASEAF y organizadora del mismo apunta que se ha avanzado tras la aprobación de la Ley de protección de la Infancia y Adolescencia, que obliga a las administraciones a buscar familias de acogida para menores de tres años para evitar así que ingresen en centros.

LOS NIÑOS 'INVISIBLES'

"El problema es que los niños que residen en los centros tutelados se vuelven invisibles porque se sabe cuando entran pero no cuando salen. Hay 99 centros de menores en Madrid capital, edificios que pasan desapercibidos para la mayoría de los ciudadanos. Muchos de los niños que ingresan en ellos no salen hasta los 18 años. Por lo tanto, evitar que no lo hagan los menores de tres años es un gran avance", subraya Arauz.

Además de la falta de concienciación social, la vicepresidenta de ASEAF sostiene que existe también un problema competencial, pues son las comunidades autónomas las encargadas de la tutela de estos niños en desamparo y de la gestión de los recursos.