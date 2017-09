RTVE emitirá la inauguración y clausura del Festival de San Sebastián 2017 que se celebra del 22 al 30 de septiembre

8/09/2017 - 17:58

Radiotelevisión Española (RTVE) emitirá las galas de inauguración, clausura y entrega de los Premios Donostia a los actores Ricardo Darín y Monica Bellucci y Agnés Varda, y entregará el XI Premio RTVE-Otra Mirada, en el marco del Festival de San Sebastián 2017 que se celebrará del 22 al 30 de septiembre.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Según ha adelantado la Corporación, se ofrecerá una programación especial como homenaje al certamen y al séptimo arte en todos sus canales y los espectadores podrán seguir en La 2 las galas de inauguración (viernes 22) y de clausura (sábado 30) y la entrega de los premios Donostia al actor argentino Ricardo Darín, la actriz italiana Monica Bellucci y la cineasta de origen belga Agnés Varda.

Asimismo, la Corporación, patrocinadora oficial del certamen, presentará 'La Llamada' y otras siete películas participadas. 'La llamada' es la primera incursión en el largometraje de Javier Ambrossi y Javier Calvo, directores también del musical homónimo. Protagonizada por Macarena García, Anna Castillo y Belén Cuesta, se preestrenará a nivel mundial el 28 de septiembre en la Gala de RTVE del Festival de San Sebastián, en el Teatro Victoria Eugenia. La película se estrenará en cines el 29 de septiembre.

Por otra parte, tres cintas apoyadas por RTVE competirán por la Concha de Oro en la Sección Oficial: 'Life and Nothing More (La vida y nada más)', de Antonio Méndez Esparza; 'Handia', de Jon Garaño y Aitor Arregi; y 'El autor', de Manuel Martín Cuenca.

También cuentan con la participación de RTVE 'Loving Pablo', de Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem y Penélope Cruz, que clausurará la sección Perlas; la coproducción de Chile, Alemania, España y Estados Unidos 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio, que inaugurará Horizontes Latinos; 'Operación Concha', de Antonio Cuadri en el Velódromo y 'Alberto García-Alix. La línea de sombra', de Nicolás Combarro, en Nuev@s Director@s.