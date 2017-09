Eusebio González asegura que la entrada y la salida de Sara Hernández representan la "vieja política del pactismo"

8/09/2017 - 19:48

El precandidato a la Secretaría General del PSOE-M Eusebio González Jabonero ha asegurado este viernes que la entrada y la salida de la actual secretaria general, Sara Hernández, representa la "vieja política del pactismo".

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press antes de mantener una reunión con su equipo de campaña y después de que este jueves Sara Hernández renunciara a presentar su candidatura a la reelección y anunciara que se integrará en la del portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Manuel Franco.

"Su salida, por cómo ha sido, escenifica muy bien lo que ha ocurrido en el PSOE-M estos dos últimos años y lo que no puede volver a suceder con secretarios generales de 'quita y pon'. Sara Hernández todo el mundo sabe cómo llegó y también sabe todo el mundo ya cómo se ha ido. Es la antigua política del pactismo, de quítate tú que me pongo yo", ha criticado.

Al mismo tiempo, ha incidido en que es una política que trata de "colocar a compañeros". "Es decir, la mesa camilla que tanto daño ha hecho al Partido Socialista de Madrid en estos últimos 20 años y que nos ha llevado a ser, incluso, cuartos en los últimos procesos electorales", ha señalado el exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid, afín al exsecretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez.

Por último, ha indicado que "el legado no pasará a la historia", pero que "su retirada" --de Sara Hernández-- "revela muy bien lo que se ha hecho y lo que no se debe volver a hacer".

Este viernes en la reunión con el equipo de campaña, Eusebio González ha indicado que su objetivo es reunir a gente "que no se conforma con lo que está sucediendo en el Partido Socialista de Madrid y que no se conforma con el futuro que algunos han diseñado para que este partido siga por la sombra de conformarse, de resignarse".

"Estamos aquí reunidos para cambiar al Partido Socialista de Madrid, para sacarle de su decadencia, porque se está acabando y apagando poco a poco y sobre todo nosotros queremos recuperarlo", ha expresado.

En este sentido, ha señalado que su candidatura quiere "volver a hacer un partido vivo", porque este partido "tristemente ahora solo tiene 15.000 militantes". "Cada vez somos menos y estamos cada vez más cansados y más hartos y accedemos mucho menos a la preferencias de la ciudadanía", ha lamentado este candidato a la secretaria general del PSOE de Madrid.

DEBATES ENTRE LOS CANDIDATOS

Por otro lado, ha pedido que se hagan debates entre los distintos candidatos a la Secretaría General. "Pido un debate que tiene que ser organizado por la propia Ejecutiva del PSOE de Madrid, público, con la presencia de los medios de comunicación que quieran cubrir el evento. De esa manera llegaremos a una amplia audiencia dentro de la militancia madrileña".

El exdiputado socialista en la Asamblea ha hecho hincapié en que su "candidatura es transversal, que mira al futuro y que quiere romper con las guerras intestinas e internas del Partido Socialista de Madrid".

"Yo no me escondo detrás de Tomás Gómez ni escondo a Tomás Gómez. Tomás Gómez es un compañero que está ya fuera de la política y que desde luego él elegirá y apoyará lo que él decida sobre todo, pero supongo que será lo mejor para el PSOE de Madrid", ha aclarado.

"No es que me separe de nadie, ni me desvincule de nadie; simplemente esto es un proyecto de futuro, que quiere romper con todo lo malo que hemos hecho en el Partido Socialista de Madrid en los últimos 20 años. Vamos a hacer cosas diferentes con personas diferentes", ha concluido.