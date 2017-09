Nueva Ejecutiva de PSOE acusa a algunos de sus alcaldes de "anteponer la lealtad a sus intereses" antes que el partido

8/09/2017 - 20:47

Enlaces relacionados Cañete acusa a Trump de anteponer sus intereses electorales a los de EEUU (2/06)

Asegura que cerca de un centenar de representantes municipales --"la mayoría"-- "respalda" los pasos de la Dirección del partido

Asegura que cerca de un centenar de representantes municipales --"la mayoría"-- "respalda" los pasos de la Dirección del partido

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

La nueva Ejecutiva de los socialistas cántabros sostiene que la "mayoría" de los dirigentes del partido en Cantabria "respalda los pasos emprendidos" por la Dirección regional, aunque "lamenta que el cierre de filas se haya autoimpuesto en determinados alcaldes socialistas que prefieren anteponer la lealtad a sus intereses antes que al PSOE".

Así lo ha asegurado, en un comunicado, la secretaria de Organización, Noelia Cobo, tras concluir la reunión con alcaldes, secretarios generales y portavoces municipales del partido, a la que no han asistido, entre otros, la docena de regidores socialistas afines a la exsecretaria general del partido, Eva Díaz Tezanos, dando plantón a la Ejecutiva y al nuevo líder, Pablo Zuloaga, por sentirse "ninguneados" por la nueva Dirección, según ha explicado a esta agencia uno de los que ha decidido no acudir a la cita en la sede de la calle Bonifaz.

Pese a ello, la responsable de Organización sostiene que la reunión ha servido para explicar "las razones de los cambios que se van a producir en el Gobierno de Cantabria" y que, si se materializa lo aprobado por la Ejecutiva regional del PSOE hace unos días supondrían el cese del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, y a los directores generales de Sodercan y MARE, Salvador Blanco y Rosa Inés.

Según ha explicado el partido, a la reunión estaban convocados los 57 secretarios generales, los portavoces en los ayuntamientos donde el PSOE tiene representación y los diecinueve alcaldes.

De ellos, ha asegurado que "cerca de 100 representantes municipales" --entre los que se encontraban los de los principales municipios, como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Reinosa, Laredo, Camargo, El Astillero y Santa Cruz de Bezana (su alcalde es el propio Pablo Zuloaga) han dado su respaldo a las decisiones de la dirección.

"Los dirigentes socialistas municipales ha respaldado en sus intervenciones, los pasos emprendidos por la nueva Ejecutiva Regional, y han mostrado su apoyo explícito y su confianza en la gestión legitimada por el apoyo de la militancia", ha afirmado Cobo.

La secretaria general de Organización considera que la reunión de hoy ha sido "productiva" porque ha permitido explicar y debatir sobre el futuro del partido. "Si hay algo que es profundamente democrático es el debate y el contraste de ideas y eso es lo que queríamos hacer hoy con los principales representantes del PSOE en los municipios de Cantabria", ha aseverado.

GANAS, ILUSIÓN Y COMPROMISO POR RECUPERAR ESPACIO

En este sentido, la número dos del PSOE cántabro ha defendido que la reunión era un foro de discusión y participación de quienes nos representan en los pueblos y ciudades. "Hoy han acudido a la reunión quienes tienen ganas, ilusión y compromiso por hacer que el PSOE vuelva a recuperar su espacio político, ha señalado Cobo tras la ausencia de algunos de los convocados, entre ellos la docena de alcaldes críticos con Zuloaga.

Para la dirigente socialista, el encuentro era necesario para abordar los principales objetivos que la organización tiene en los próximos meses e iniciar el curso político marcando los retos que los socialistas se marcan.

La número dos socialista espera que en próximas convocatoria, "quienes hoy no han querido asistir a la reunión, lo hagan" porque --ha dicho-- "solo fruto de contraponer nuestros puntos de vista seremos capaces de afrontar juntos y unidos los retos de los próximos años".

También Cobo ha señalado que espera que "se asuma cuanto antes el resultado de las primarias" para poder trabajar desde todos los municipios en coordinación con la Ejecutiva Regional "para preparar el proyecto político que defenderemos los próximos años".

"Solo puedo tener respeto para quienes hoy han decidido no participar en este encuentro pero tengo la confianza de que más pronto que tarde acudirán a debatir y explicar su enfrentamiento a esta Dirección a la que no respetan", ha concluido.

Según ha podido saber Europa Press tras hablar con uno de los alcaldes ausentes en la tarde de hoy, la decisión de no acudir de estos doce regidores afines a Díaz Tezanos es porque se sienten "ninguneados" por Zuloaga tras haber tomado la decisión sobre los cambios en el Gobierno sin reunirse antes con ellos tal y como éstos le habían pedido.

Según este alcalde, que prefiere que su identidad no trascienda, "no pintaban nada" en la reunión convocada ya que no es como la que habían solicitado al líder socialista.

Y es que lo que habían pedido a Zuloaga era que convocara al Consejo de Alcaldes del partido --formado por cerca de una treintena de personas ya que además de los regidores socialistas están los portavoces de aquellos ayuntamientos donde el PSOE cogobierna-- para trasladarle que la "inestabilidad" que sus cambios podían generar en el Gobierno regional podían afectar también a la estabilidad de los gobiernos locales con bipartito.

Con la reunión que solicitaban a Zuloaga estos alcaldes pretendían trasladarle esta problemática que consideran específica suya y por ello ha causado "malestar" que, en lugar de ese tipo de encuentro, el líder socialista convocara una reunión "multitudinaria", en la que también estaban llamados los secretarios generales del PSOE en los distintos municipios, portavoces municipales y la Ejecutiva del partido.

Según este alcalde, esto supone una convocatoria de entre 160 y 180 personas, una asistencia que, en su opinión, iba a impedir que fuera el "órgano de debate" en el que Zuloaga les vaya a escuchar.

De hecho, este crítico con el líder socialista opinó que la reunión era más bien un "paripé" que buscaba obtener el "beneplácito" a las decisiones que ya ha tomado la Ejecutiva.

La reunión de hoy ha llegado una semana después de que esta docena de alcaldes socialistas de Cantabria afines a Díaz Tezanos, remitiera una carta al secretario general del partido a nivel nacional, Pedro Sánchez, para pedirle que "intercediera" para "poner fin a la locura" en la que, a juicio de estos regidores, está sumida la formación en esta comunidad.

Con ella querían que Sánchez mediara para que haya "serenidad" e "impere la cordura" en el PSOE cántabro tras los cambios que pretende acometer Zuloaga.

En la carta, estos regidores alertaban a Sánchez de las "purgas o venganzas" que, según señalaban, pretende llevar a cabo la nueva Dirección autonómica en las consejerías socialistas del Ejecutivo PRC-PSOE y subrayaban que "la militancia decidió un cambio orgánico, no institucional".

"Necesitamos estabilidad", reclamaban los firmantes de la misiva: los alcaldes de Peñarrubia, Secundino Caso; de Limpias, María del Mar Iglesias; de Suances, Andrés Ruiz Moya; de Piélagos, Verónica Samperio; de Val de San Vicente; Roberto Escobedo; de Molledo, Rosa Montero; de Rasines, Jaime Bonaechea; de Tresviso, Javier Campo; de Colindres, Javier Incera; de Laredo, Juan Ramón López Visitación; de Santoña, Sergio Abascal; y de Santillana del Mar, Isidoro Rábago.

También, antes ya de que la Ejecutiva del PSOE aprobase proponer el cese de estas tres personas, estos alcaldes 'críticos' con la actual Dirección no consideraban "justo" que Zuloaga "entregue la solución" interna del PSOE al socio de Gobierno y presidente, el regionalista Miguel Ángel Revilla.

Sin embargo, días después de que estos alcaldes solicitaran la intermediación de Pedro Sánchez, el líder nacional de los socialistas se reunió en Madrid con Revilla y le trasladó que la Dirección nacional del partido apoya "todas las decisiones, cambios y propuestas" de la Ejecutiva de Zuloaga, según confirmaron a esta agencia fuentes de Ferraz.