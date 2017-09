Las Palmas de Gran Canaria recibirá cuatro cruceros durante este fin de semana

9/09/2017 - 7:00

Las Palmas de Gran Canaria recibirá durante este fin de semana unos cuatro cruceros --el Navigator of the Seas, el Britannia, el Mean Schiff 4 y el AIDAsol-- que atracarán en el Muelle Santa Catalina del Puerto de La Luz, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 (EUROPA PRESS)

El Navigator of the Seas --de la naviera Royal Caribbean, consignado por Bergé Marítima-- tiene prevista su llegada al Puerto de Las Palmas este sábado con unos 4.000 pasajeros y 1.3000 tripulantes a bordo.

Además, la capital espera el domingo a otros tres grandes barcos de recreo: el Britannia --de P&O Cruises, consignado por Hamilton & Cía--, el Mein Schiff 4 --de TUI Cruises, también consignado por Hamilton & Cía-- y el AIDAsol --de AIDA, consignado por Pérez & Cía--.

Este último se convirtió apenas hace una semana en el primer crucero en la capital grancanaria en este mes de septiembre: un puerto en el que tiene previsto repetir escala en próximas fechas. El navío de AIDA tiene capacidad para unos 2.000 pasajeros y unos 600 tripulantes.

Por su parte, el Britannia volverá lucir su característica proa en Santa Catalina, adornada con la icónica Union Jack. El buque de P&O Cruises ronda los 4.000 viajeros a bordo, atendidos por unos 1.300 tripulantes.

Finalmente, el Mein Schiff 4 inicia este domingo una serie de escalas en la ciudad en este tramo final del verano. El buque de TUI, con unos 2.000 pasajeros y mil tripulantes, volverá a convertirse en una postal recurrente en Las Palmas de Gran Canaria en estas fechas.