Blanco dice que "solo recogerá avales libres de presiones"

9/09/2017 - 10:27

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, precandidato a la Secretaría General del PSOE en Castilla-La Mancha, ha dicho que en su candidatura "solo recogerán avales libres de presiones, firmados con principios socialistas y desde los valores de la izquierda".

ALBACETE, 9 (EUROPA PRESS)

"Si alguien me asegura que ha firmado el aval para nuestra candidatura por las presiones de un compañero o compañera, no dudaré en romper ese aval, porque no sirve para este proyecto", ha aseverado.

Según ha informado en nota de prensa su candidatura, Blanco ha realizado estas manifestaciones tras los encuentros que ha mantenido con los militantes de las agrupaciones de La Gineta y Almansa, en Albacete.

"Precisamente en esta provincia la recogida de avales para la candidatura de José Luis Blanco está avanzando a un ritmo extraordinario. Según fuentes de la candidatura en Albacete, en las ocho primeras horas de recogida de avales, se logró el 10% de los avales provinciales", han asegurado.

Incremento de las líneas de formación a la militancia, apuesta por la comarcalización en la organización de las agrupaciones y apuesta decidida por la participación de la militancia en las decisiones importantes del partido son algunas de las sugerencias realizadas para el programa 'Por un nuevo PSOE en Castilla-La Mancha', han apuntado desde la candidatura de Blanco.

El alcalde azudense, en este último asunto, ha señalado que a partir de ahora en los procesos congresuales "todos los militantes serán delegados, optando por fórmulas de participación recogidas en los nuevos estatutos. "Nos gustaría que se hubieran aplicado en este proceso regional", ha lamentado.

"Este proyecto no es un proyecto contra nadie, es un proyecto a favor del PSOE", ha reiterado José Luis Blanco, que de nuevo ha incidido en la necesidad de dar continuidad al proyecto de partido que salió del 39 Congreso. "Un proyecto en el que algunos ni participaron, ni apoyaron y desde luego no creen en él, por lo que difícilmente podrán desarrollarlo en Castilla-La Mancha", ha criticado.