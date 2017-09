López Obrador: "No queremos el muro, es una ofensa para México y vamos a hacer entrar en razón a Trump"

9/09/2017 - 12:38

Si es presidente de México buscará un acuerdo para una relación bilateral de "cooperación para el desarrollo" entre ambos países

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia de México y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este sábado en Santander que los mexicanos "no quieren el muro" con Estados Unidos y lo consideran "una ofensa para México" y ha confiado en que van a hacer "entrar en razón" a Donald Trump, al que también quiere convencer para que haya una relación bilateral de "cooperación para el desarrollo" entre ambos países.

"No queremos el muro, es una ofensa para México y vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump", ha subrayado López Obrador, que ha asegurado que su país "no va a permitir" la construcción del muro ni el hecho de "perseguir" a los inmigrantes. Así, ha asegurado que si llega a la Presidencia del país, van a ser "muy respetuosos" con Estados Unidos, al tiempo que "firmes".

Hasta el punto, ha advertido que "si es necesario" denunciarán ante Naciones Unidas lo que, en su opinión, sería una "violación de Derechos Humanos". Además, ha recordado que "también" hay instancias internacionales para "evitar" que se apliquen aranceles "de manera arbitraria, indebida, para hacer valer el libre comercio".

Desde su punto de vista, esto es lo que "debió hacer" el actual presidente del país, Enrique Peña Nieto.

Al tiempo, ha avisado de que si gobierna "no van a permitir injerencias". No obstante, ha aclarado que "no nos vamos a pelear" con el Gobierno de Estados Unidos --país con el que México comparte 3.185 kilómetros de frontera, ha recordado--, sino que buscarán "convencerle" de que cambien su relación con México y "no permitirá por nada que se insulte a México".

López Obrador ha subrayado la importancia de "convencer" a la Administración estadounidense de que esa política, que ha tildado de "propagandística, racista" y de "xenofobia en contra" de los mexicanos y los inmigrantes, es "un retroceso en todo sentido".

El candidato mexicano ha recordado que al hablar del muro con México durante la campaña electoral estadounidense Trump "era muy aplaudido". "Pero eso es demagogia. Vamos a poner orden y seriedad a la relación", ha añadido López Obrador, que este sábado por la mañana ha mantenido un encuentro público con políticos y empresarios organizado por el periódico regional 'El Diario Montañés' en el Hotel Bahía de Santander, en una conferencia titulada 'Proyecto de Nación para México 2018-2024.

Este acto --en el ha recordado a las más de 60 víctimas mortales del terremoto de 8,2 grados de magnitud que asoló este jueves casi de medianoche el sur de México-- forma parte de su visita de dos días a Cantabria, que concluirá desde este mediodía con su viaje a Ampuero, municipio del que es originario su abuelo, emigrante al país norteamericano a comienzos del siglo XX. Allí, López Obrador mantendrá un encuentro con sus familiares en las dependencias de la Casa de Cultura y realizará un recorrido por la localidad, que celebra sus fiestas patronales.

ACUERDO SOBRE "EL PROBLEMA DEL CONSUMO DE DROGAS"

Su objetivo desde la Presidencia será, tal y como ha apuntado, buscar un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para que la relación "no se limite solo al comercio y a la seguridad al estilo estadounidense", sino que abarque cuestiones como la creación de empleo en México, con la cultura, la educación y atendiendo también "el problema del consumo de droga".

En este sentido, ha denunciado que "si hay demanda" de droga "va a haber oferta", por lo que, a su juicio, debe haber "un plan conjunto para desalentar" el consumo de droga en Estados Unidos. "Y les vamos a convencer", ha zanjado López Obrador, para quien "no es posible" que haya campañas en medios para otras cuestiones pero no "para reducir el consumo de droga".

"Vamos a convencerlos, les vamos a persuadir", ha vaticinado el candidato mexicano, quien ha comentado que por este motivo viajó a Washington esta misma semana como parte de su actual gira por el mundo -también se ha reunido en Londres con el líder laborista Jeremy Corbyn antes de venir a España--.

Según ha sostenido López Obrador, se deben tomar medidas para atender a los jóvenes y "fortalecer" los valores morales o espirituales en la sociedad, lo que, ha agregado, hay que hacerlo "en conjunto y evitar el uso de la fuerza" porque "no ha dado buenos resultados". "Necesitamos la paz en México, detener la violencia. Es un acuerdo que tenemos que lograr los mexicanos y con nuestra vecindad", ha concretado, por "razones" geopolíticas.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

Por otro lado, López Obrador también se ha referido a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). Sobre este asunto, ha abogado por que la renegociación se lleve a cabo después de las elecciones mexicanas del año que viene porque "pensamos que no va a alcanzar el tiempo".

En su opinión, actualmente "no hay condiciones favorables" para México ya que, tal y como ha expuesto, en el caso de que "se apresure" la renegociación, "no iría bien" para su país. "No hay fortaleza en el Gobierno, hay mucha debilidad y corremos riesgos".

De la misma manera, se ha preguntado si en esta renegociación se van a contemplar asuntos como la protección de los trabajadores migrantes o si va a "afectar" a los sectores productivos.