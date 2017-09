Padres, madres y alumnos construyen un colegio de cartón para reivindicar mejora de las infraestructuras en los centros

9/09/2017 - 13:13

Padres, madres y alumnos han construido este sábado un colegio con cajas de cartón para reivindicar una mejora de las infraestructuras en los centros educativos públicos.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, que ha convocado la concentración en la Puerta del Sol, ha querido de esta forma visibilizar el problema de las infraestructuras educativas y las obras en el comienzo de este curso escolar.

La Plataforma Regional por la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid y las organizaciones que la componen han mostrado su apoyo en esta organización "contra el cierre, fusión y saturación de los centros educativos públicos de Madrid".

El presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Camilo Jené, ha explicado que se trata de una concentración lúdica en la que los niños y padres construyen un colegio con cajas de cartón pintadas por los estudiantes.

"Los colegios públicos están en una situación dantesca. Muchos de ellos a medio construir, otros arreglándose; de tal manera que los chavales han comenzado las clases con ruidos. También existe una falta de profesorado y estamos aquí para reivindicar esta situación. Esto lo venimos denunciando desde hace ya muchos años", ha criticado.

Por otro lado, Jené ha asegurado que la FAPA tiene una reunión pendiente con el consejero de Educación de la Comunidad, Rafael van Grieken. "Con él hablaremos sobre este tema y lo que queremos es que planifiquen bien porque nos da la sensación de que no se apuesta por lo público; están apostando más por lo privado-concertado y eso la FAPA no lo puede permitir", ha señalado.

Asimismo, el presidente de la FAPA ha recalcado que espera la Comunidad "dé un cambio radical en esta situación" y "que apueste verdaderamente por las infraestructuras públicas". "Pedimos que se tomen en serio lo que son los centros públicos, queremos centros creativos para que el alumnado quiera ir al centro y el profesorado pueda disfrutar también", ha reclamado.

"NEFASTA POLÍTICA DEL PP"

Por su parte, Fernando Camacho, miembro de la delegación de la FAPA en Villaverde, ha declarado que llevan ocho años "peleando" por el Instituto Juan Ramón Jiménez en el barrio de Butarque y cuatro años con obras."La Consejería de Educación explica que se va a hacer en cinco fases, pero ya nos han dicho que va a ir con retraso. Los niños siempre empiezan con obras y han estudiado con obras, y por eso estamos aquí creemos que la nefasta política de la Consejería del Partido Popular está haciendo mucho daño a la escuela pública y, sobre todo, en el barrio de Butarque; un barrio con una población muy joven que se les va a quedar pequeño el Instituto con muchas carencias", ha criticado.

El presidente del AMPA del Colegio Público Margaret Thatcher, Luis Murillo, ha asegurado que su centro, situado en el distrito de Barajas, "es uno más de los que se están construyendo por fases".

"Se ha hecho sólo la primera fase, pero es un colegio que no tiene apenas infraestructuras. Están las aulas y nada más. No hay patios de primaria, no tenemos un gimnasio, no tenemos una sala multiusos, no tenemos comedor, y el problema es que se está retrasando la segunda fase de las obras con lo cual la presión aumenta", ha reclamado.

Asimismo, Murillo ha señaldo que los patios no están bien acondicionados, porque "el colegio es nuevo y va creciendo conforme van creciendo los alumnos". Se está complicando la convivencia y el desarrollo educativo. Un colegio no es solo un aulario. Tenemos una cancha de baloncesto que es de adultos y no vale para los niños y como esta muchas más historias, somos números", ha criticado.