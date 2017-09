López Obrador propone impulsar el desarrollo económico de México combinando inversión pública, privada y social

Insiste en su retirada si pierde las elecciones del 1 de julio del 2018: "He dicho que en esta ocasión es el Palacio Nacional o Palenque"

El candidato a la Presidencia de México y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), Andrés Manuel López Obrador, combinará, si es elegido presidente del Gobierno en las elecciones del 1 de julio de 2018, la inversión pública, privada y social para conseguir el desarrollo económico de su país.

Al menos así lo ha asegurado este sábado en Santander, donde, en un encuentro público con políticos, empresarios y agentes sociales de Cantabria, ha presentado su proyecto de nación para México para el periodo 2018-2024.

En este foro, celebrado en el Hotel Bahía de Santander, ha explicado que a nivel nacional quiere llevar a cabo acciones como las que promovió durante su jefatura de Gobierno en Ciudad de México entre los años 2000 y 2005 porque, en su opinión, "el Gobierno cuenta con instrumentos para hacer posible" la convergencia de estos tres sectores ya que, de lo contrario, "no se puede sacar adelante un país".

Según su opinión y "de acuerdo" con su experiencia, es "posible" llevar a cabo este tipo de colaboraciones porque, en el caso de Ciudad de México, se rehabilitó su casco histórico con una inversión pública de 675 millones de pesos y un privada de 16.000 millones de pesos. Tal y como ha sostenido el candidato, esta inversión conjunta fue posible porque hubo "confianza", se "simplificaron" los trámites burocráticos y hubo "estímulos fiscales".

Al mismo tiempo, ha defendido que "con la suma de voluntades y esfuerzos", se "mejoró" la infraestructura de la ciudad y se "dignificó" su imagen. De hecho, ha reivindicado que tras la creación hace tres años de este Movimiento, ha habido dos elecciones en Ciudad de México y "las ha ganado", lo que se debe "en parte" a que la gente "quedó satisfecha" por su gestión.

En su intervención en este foro, organizado por El Diario Montañés, ha ejemplificado la posibilidad de llevar a cabo colaboraciones público-privadas de inversión en su plan de construir un tren rápido que una Cancún con Palenque y promover así el turismo y el desarrollo económico.

En este evento --en el que se ha recordado a las más de 60 víctimas mortales del terremoto de 8,2 grados de magnitud que asoló el sur de México este jueves a las 23.49 horas-- han estado presentes personalidades y autoridades políticas y económicas de Cantabria, como el presidente regional, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta cántabra, Eva Díaz Tezanos; o el secretario general del Partido Socialista de Cantabria (PSC), Pablo Zuloaga. En su intervención inicial, Revilla ha asegurado que de ganar López Obrador, han acordado la presencia del líder el PRC en su toma de posesión en diciembre del año que viene.

Asimismo, preguntado por qué hará en el caso de perder estas elecciones, López Obrador ha asegurado que aunque lleva "bastante tiempo luchando", y seguirá haciéndolo "toda" su vida, por sus "ideales y principios", no va a ser "siempre el candidato eterno".

"He dicho que en esta ocasión es el Palacio Nacional o Palenque", ha comentado, en relación a la quinta y terrenos que tiene en el Estado de Chiapas, insistiendo en su retirada de la política si no es elegido presidente.

"NOSOTROS ESTAMOS BUSCANDO UN CAMBIO VERDADERO"

Además, ha avisado de que su Movimiento no aceptará "un fraude electoral" y ha recordado que han llevado a cabo "movilizaciones muy grandes" por esta cuestión porque actúa "de forma responsable". "Hemos protestado muy fuerte porque somos oposición, no somos paleros. Queremos un cambio de régimen, lo necesita el país", ha reivindicado, al tiempo que ha insistido que financiará sus programas "combatiendo la corrupción" y con un "Gobierno austero" en el que no haya "derroche".

A su juicio, mientras que en México los partidos políticos llevan a cabo una "táctica del gatopardismo" mediante la cual "las cosas en apariencia cambian para seguir igual", él y su Movimiento quieren el cambio frente "a quienes se creen amos" de México y son, ha denunciado, los "responsables de la tragedia nacional" que vive su país.

"Nosotros estamos buscando un cambio verdadero", ha sostenido López Obrador, que ha reivindicado, asimismo, que aunque se han promovido movilizaciones "no se ha roto un vidrio", en relación a que no se han producido incidentes violentos. "Hemos actuado con absoluta responsabilidad", ha insistido, ya que, desde su punto de vista, "un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho" de hacerlo con las demás.

"GUERRA SUCIA", COMPRA DE VOTOS, "FRAUDE" Y NARCOTRÁFICO

En esta misma línea, López Obrador ha afirmado que a sus "adversarios" les "cuesta cada vez más" poner en cuestión al Movimiento porque ha actuado "de manera responsable". "Si hubiésemos caído en la trampa de la violencia, no existiríamos. No creemos en la vida armada, no pensamos que la salida sea la violencia", ha valorado.

Esto se debe, según ha añadido, a que este Movimiento "ha sido y seguirá siendo un Movimiento pacífico". En cuanto a cómo va a evolucionar la campaña electoral, espera tener "mucho apoyo ciudadano" de personas a las que "no les va alcanzar la guerra sucia, la compra de votos ni el fraude", lo que, en su opinión, permitirá que se logre "la transformación de México".

Del mismo modo, cuestionado por la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el candidato ha prometido que van a cambiar la estrategia aplicada hasta ahora por el Gobierno de la República de "utilizar básicamente la fuerza" porque "es manifiesto" que "no ha dado resultados".

"Cada vez hay más violencia en mi país, desgraciadamente. Tenemos ahora un promedio de 68 homicidios diarios. Nunca había habido tantos como ahora, ni en los momentos más difícil y violentos del Gobierno de (Felipe) Calderón", ha dicho. Al mismo tiempo, ha abogado por "marcar bien la frontera" entre "delincuencia y autoridad", por la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y por que el Presidente se involucre porque, ha considerado, el líder del Ejecutivo "no puede delegar".

Finalmente, López Obrador ha explicado, como este viernes en la Universidad de Cantabria, que si es elegido presidente promoverá que los mexicanos regresen al campo, apoyar las actividades productivas y la atención a los jóvenes "dando prioridad a los que no tienen posibilidad de estudio ni de trabajo".

También ha insistido en que se construirán dos refinerías para no importar gasolina y en que quiere promover un plebiscito o referéndum para que los mexicanos voten si quiere recuperar "el domino de la nación" sobre sus recursos energéticos.