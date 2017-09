Moreno pide a NNGG "agitar las conciencias de jóvenes" para acabar con el "Gobierno conservador" de PSOE en Andalucía

9/09/2017 - 15:24

Asegura que "no tenemos que conformarnos con un pésimo" Ejecutivo socialista, que "hace sufrir a los andaluces"

MOLLINA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido este sábado a los jóvenes de Andalucía que se "muevan, que cambiéis y revolucionéis esta tierra", para "traer un Gobierno acorde con vuestras esperanzas ilusiones y futuro"; además, ha exigido a las NNGG que le ayuden "a agitar las conciencias de los jóvenes, que muchos están anestesiados de tanta publicidad y propaganda del PSOE". "No tenemos que conformarnos con un pésimo Gobierno socialista", que ha tachado de "terriblemente conservador e inmovilista".

Moreno, que ha clausurado en Mollina (Málaga), el 13 Congreso Autonómico de Nuevas Generaciones de Andalucía, en el que también han intervenido el presidente de NNGG, Diego Gago, y los presidentes saliente y electo, Luis Paniagua y Enrique Rodríguez, respectivamente; ha subrayado que Andalucía es una comunidad "que es, probablemente, de las más potentes que hay en España" y de la que "nos podemos sentir todos muy orgullosos", pero que, "sin embargo, estamos padeciendo todos los peores gobiernos que hay en toda España y Europa".

Así ha preguntado "¿hasta cuándo vais a aguantar los jóvenes que, supuestamente, sois los rebeldes; hasta cuándo vais a tener que soportar y estáis dispuestos a soportar que vuestras oportunidades, sueños y anhelos queden en el camino porque hay un mal Gobierno en Andalucía", se ha cuestionado.

Por eso, ha pedido a los jóvenes andaluces, y "para eso tiene que ser punta de lanza las NNGG de la región", que "os mováis, que revolucionéis esta tierra y que la cambiéis". "Tenéis, podéis y debéis hacerlo", ha apostillado.

En este punto, ha asegurado que le "hace gracia cuando muchos jóvenes dicen que el PP es conservador", preguntando "conservador en qué" y respondiendo que "ser conservador es cuando te conformas con lo que hay".

"No tenemos por qué conformarnos con un pésimo Gobierno socialista" ha advertido, dejando claro que "hay alternativa, esperanza, ilusión y hay equipos dispuestos a transformar, renovar y cambiar la tierra", criticando, en este punto, la gestión del PSOE.

Así, les ha pedido a las NNGG "que me ayudéis a agitar las conciencias de los jóvenes", tanto de los que "dicen 'oye no, si total no va a cambiar nada', y no van a votar, como los de los jóvenes que se dejan llevar por cantos de sirenas de partidos populistas que no te van a llevar a ninguna parte, ni te van a dar un futuro mejor".

"Quiero que esta organización mueva las conciencias, que sea correa de transmisión de todas las iniciativas que tenemos para toda la juventud andaluza, y que también seáis correa de trasmisión para el partido, para decirnos lo que quieren los jóvenes andaluces", ha exigido, al tiempo que ha reclamado una "organización viva, transparente, sólida y capaz de mirar a los ojos de los jóvenes y decirle que hay un futuro mejor y un proyecto político donde puedes participar".

"VAMOS A HACER HISTORIA" FRENTE AL "GOBIERNO CONSERVADOR" DE PSOE

El presidente del PP-A les ha animado a participar en el proyecto político, pero, además, "a hacer historia en Andalucía". "Os animo a hacer algo mucho más grande, que vuestra generación seáis los protagonistas de un cambio profundo, de una transformación real en la tierra y eso puede ser posible" para "de una vez por todas acabar con tanta injusticia".

Para Moreno, en Andalucía "hay un gobierno terriblemente conservador e inmovilista" como es el PSOE: "Tenemos un gobierno que hace sufrir a los andaluces, que no es capaz de sacar todo el talento que esconde la tierra, tenemos un mal gobierno, que está dando síntomas claros de agotamiento".

Al respecto, dirigiéndose a los participantes en el congreso ha añadido que "llevamos casi 40 años, muchos de vosotros habéis nacido con el socialismo en Andalucía", pero, ha continuado, "hay mucha gente que está cansada de este socialismo egoísta, vanidoso y miope incapaz de sacar Andalucía adelante", además de que hay "mucha gente con ganas del cambio pero no se atreven".

Por ello, ha pedido animarlos "a ese cambio, que pierdan el miedo, porque no hay que tenerle miedo a la transformación o al cambio", ya que, a su juicio, hay que tenerlo "al conservadurismo que se ha instalado en la tierra".

"CONFIANZA EN NNGG"

Por otro lado, ha dicho que "tenemos puesta mucha confianza todo el partido en la organización juvenil", ha afirmado el líder del PP-A, ya que "solamente el cambio va a venir de la juventud, de la gente joven", por lo que, ha dicho, "también en el partido necesitamos de ese inconformismo, e, incluso, con cierto toque agresivo".

Por ello, a las NNGG Moreno ha reclamado que "no tengan ningún tipo de tapujos en tirarnos de la oreja cuando hagamos las cosas mal; cuando caigamos en los mismo errores que, a veces, hemos caído; en los topicazos; cuando cojamos caminos que nos son correctos, que dejemos de sintonizar con la juventud; que nos peguéis un tirón de orejas, que nos recomendéis iniciativas; que seáis trasgresores en vuestras propuestas; que veáis no sólo la política de juventud, sino de la sociedad desde vuestra generación y, por tanto, que tengamos una visión de vuestra sociedad para poder aportarla al partido".

Para Moreno, NNGG "son muchas cosas", además de que "es la mejor organización política que hay en España y la mejor escuela política que hay en nuestro partido". "Por eso espero mucho de vosotros", ha afirmado.

"Vamos a trabajar juntos y de manera apasionada, porque tenemos grandes retos por delante", ha indicado, asegurando también que "tenemos el reto del cambio en Andalucía y sé que lo vamos a conseguir", ha concluido.