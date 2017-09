Autorizan la vuelta de desalojados por el incendio de La Granada de Riotinto (Huelva) salvo los de dos pedanías

9/09/2017 - 19:22

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha anunciado que se va a autorizar el regreso a sus viviendas de todas las personas desalojadas por el incendio declarado este viernes en el término de La Granada de Riotinto (Huelva), salvo los de los núcleos pedáneos de Peralejo y La Aulaga, pertenecientes a El Castillo de las Guardas (Sevilla).

LA GRANADA DE RIOTINTO (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la consejera en declaraciones a los medios tras una nueva reunión de coordinación por este incendio, que aún permanece activo y que ha llegado a motivar el desalojo de algo más de medio centenar (510) de personas, en su mayoría de siete núcleos pedáneos y un establecimiento hotelero de El Castillo de las Guardas en la provincia de Sevilla (Fuente Pino Bajo, La Aulaga, Minas del Castillo de las Guardas, Vistahermosa, Peralejo, Peroamigo, Las Cortecillas y la Reserva Natural), así como otros doce de varias fincas de La Granada de Riotinto y Zufre (Huelva).

Todas ellas podrán volver ahora a sus casas, salvo los de los núcleos de Peralejo y La Aulaga, según ha informado la consejera, que, de esta manera, ha indicado que "la evolución favorable del incendio ha repercutido positivamente" para "una gran parte de los desalojados". Para autorizar el regreso de quienes aún tienen que permanecer fuera de sus casas habrá que esperar a una próxima reunión de coordinación, según ha aclarado.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, también en declaraciones a los medios tras dicha reunión, ha explicado que el "incremento" de la velocidad del viento en las últimas horas, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, "nos hace ser precavidos", y aunque "el incendio evoluciona bien, no se va a decretar el estado de estabilizado todavía".

"Vamos a esperar al menos un par de horas para asegurarnos de que los pequeños focos y las pequeñas fumarolas que se están produciendo no van a más y por tanto no queda ninguna posibilidad de que se incremente el perímetro del incendio". "Hasta que eso no ocurra no se dará por estabilizado", según ha confirmado el consejero.