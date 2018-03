González: "yo nunca cesé a alfonso guerra, dimitió"

12/11/2008 - 22:07

- Presentación del libro de Rodríguez Ibarra MADRID, 12 (SERVIMEDIA) El ex presidente del Gobierno Felipe González aclaró hoy, tras años de dudas, que "nunca cesó a Alfonso Guerra", sino que fue éste quien dimitió del puesto de vicepresidente del Ejecutivo en 1991.

González hizo estas declaraciones en la presentación del libro "Rompiendo Cristales", en el que ex presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra repasa sus 30 años de política activa dentro del PSOE.

En el texto, González recordó cómo Ibarra cuenta en el libro que, mientras que Alfonso Guerra asegura que dimitió como vicepresidente del Gobierno, algunos próximos a Felipe aseguraban que este lo cesó, una cuestión que Ibarra decide no aclarar en el libro.

Ante la "duda", González aclaró, ante el propio Guerra, que estaba presente en el acto, que no lo cesó y "nunca lo hubiera cesado, aunque no estuviera de acuerdo (con él) o creyera que debiera dimitir".

En su intervención, Ibarra señaló que hoy Felipe aclaró, con respecto a la dimisión de Guerra, algo que él desconocía y añadió que "este distanciamiento" entre González y Guerra o este momento en el que "dejan de entenderse" se dio "cuando necesitaron explicarse, porque durante mucho tiempo no habían hecho falta explicaciones políticas entre ellos"."En ese momento se genera cierta desconfianza, que yo espero que se recupere",dijo.

"Si no hubiera ocurrido este enfrentamiento yo estoy seguro de que no hubiéramos perdido las elecciones" y "Aznar no se hubiera convertido en presidente" de España, continuó.

González, por su parte, explicó que "el libro es Ibarra en estado puro, pero light", ya que en el "rompe cristales, pero tiene mucho cuidado en que los cristales no le hagan daño ni corten a nadie", algo que también hacía cuando gobernaba, pues en Ibarra "no había intención de hacer daño y cuidaba de no hacerselo a nadie".

El ex presidente bromeó también sobre la "falta de vocación política" que manifiesta el dirigente extremeño en su libro, tras 25 años de presidencia regional y matizó que "si esto lo dijese Pujol nos moriríamos de la risa", pero, en el caso de Ibarra, lo que ocurre es que "no le falta vocación política", sino "vocación de poder".

BARONES SOCIALISTAS El libro de Ibarra ya ha sido objeto de comentarios y análisis políticos, desde que saliera a la luz la semana pasada, pues en sus páginas reconoce fisuras entre los "barones socialistas" y crítica la política territorial de carácter "nacionalista" ejercida por ex mandatarios socialistas, como el ex presidente de la Generalitat catalana Pascual Maragall.

Ibarra comienza su relato el 25 de noviembre de 2005, fecha en la que se celebró una tensa cena que reunió a los presidentes regionales del PSOE que participarían al día siguiente en el debate sobre el Estado de las Autonomías en el Senado, al que el ex presidente extremeño no llegó a asistir, a causa del infarto que sufrió de madrugada y que le llevó a retirarse de la primera línea política.

González se refiere a este momento como una "noche dramática" que llevó a Ibarra a bajarse de la acción política directa, pero no a su retirada del "compromiso político".

Las más de 350 butacas del Teatro Fernando de Rojas, del Círculo de Bellas Artes, se llenaron en menos de diez minutos por un público cuya media de edad rondaba los 50 años, y que entró en tromba para escuchar al ex presidente González y a su "compañero y a pesar de todo amigo" Ibarra.

Además, otros dirigentes como Alfonso Guerra, Francisco Álvarez Cascos, Rafael Vera, Txiqui Benegas, Jordi Sevilla, Enrique Mújica, Celestino Corbacho, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, José Bono, Guillermo Fernández Vara o Antonio Hernando, arroparon a Ibarra y a González en este acto.

El ex presidente de Extremadura aseguró que el "salió por la puerta grande", sin "rencor" y satisfecho de que Guillermo Fernández Vara ganase las elecciones de su comunidad con más votos que él.

(SERVIMEDIA) 12-NOV-2008 LDC/mfg