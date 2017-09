La Junta abre 137 expedientes sancionadores a VTC y 263 expedientes a taxis piratas en el último año y medio

10/09/2017 - 10:30

La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto durante el año 2016 y el primer semestre de 2017 un total de 137 expedientes sancionadores a VTC (vehículos con conductor) por diversos incumplimientos de la normativa, mientras que la Consejería ha abierto 263 expedientes sancionadores a taxis piratas en el último año y medio.

Fuentes de la Consejería han precisado a Europa Press que en el conjunto de 2016 se han abierto 93 expedientes sancionadores a las VTC, de las cuales se han emitido 61 sanciones, es decir, hay 61 expedientes resueltos con sanción.

Por provincias, las sanciones emitidas en 2016 a las VTC se ubican en su mayor parte en Málaga, con 41 sanciones, seguida de Sevilla, con nueve, Almería, con nueve y otras dos para Granada.

En cuanto a 2017, se han abierto 44 expedientes sancionadores a operadores VTC en el primer semestre del año.

Las fuentes han precisado que de los expedientes que se incoaron a finales de año --lo mismo ocurre con los de 2017--, algunos de ellos aún están tramitándose, por lo que no han acabado con sanción porque aún no se han cerrado.

EXPEDIENTES A TAXIS PIRATAS

En cuanto a los expedientes abiertos a los llamados taxis 'piratas', del total de 263 expedientes sancionadores abiertos en 2016 y el primer semestre de 2017, 140 se han abierto en 2016 y 123 ya se han abierto en el primer semestre de 2017.

Asimismo, de los 140 expedientes incoados en 2016, se han registrado 129 sanciones, esto es, expedientes resueltos con sanción. De esas 129 sanciones emitidas en 2016, 45 se ubican en Almería, 34 en Cádiz, 31 en Málaga, 12 en Sevilla, cuatro en Granada, dos en Jaén y uno en Huelva.

INFRACCIONES MÁS FRECUENTES

Las fuentes de la Consejería han precisado que los motivos más frecuentes de las sanciones a VTC y la sanción que apareja son "no llevar a bordo del vehículo el contrato de arrendamiento, llevarlo sin cumplimentar, o indebidamente cumplimentado", que supone una sanción de 401 euros; "no llevar a bordo del vehículo el título habilitante o la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar el servicio", que supone una sanción de 201 euros; la "carencia de hoja de ruta", que supone una sanción de 401 euros; "llevar publicidad o signos externos identificativos", que supone una sanción de 801 euros; o "la captación o recogida de clientes que no hayan contratado el servicio previamente", que implica una sanción de 601 euros.