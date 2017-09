La arquitecta Carmen García del Salto, con Jerigolf, diseñará el jardín del Altillo para Universo Santi

10/09/2017 - 10:58

La empresa Jerigolf, dedicada al mantenimiento, reforma y construcción de instalaciones deportivas, se suma como patrocinador al proyecto de la Fundación Universo Accesible, promotor del Restaurante Universo Santi, que cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración. Además, de la mano de esta empresa y como colaboradora, se une Carmen García del Salto, arquitecta paisajista que diseñará el jardín del Altillo, donde va ubicado el restaurante en Jerez de la Frontera (Cádiz).

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado la dirección de Universo Santi a Europa Press, Jerigolf fue constituida en 2003, siendo gerente y director técnico de obras y proyectos desde su fundación José Antonio García del Salto, dedicándose principalmente a la construcción, reforma y mantenimientos de campos de golf, incluyendo jardinería y paisajismo dentro de esta actividad.

Dentro de sus clientes actuales se encuentran los principales campos de España, como el Real Club de Golf Valderrama, Real Club de Golf Vista Hermosa, Real Club de Golf de Sevilla, Club de Montecastillo, Club de Golf Los Naranjos, Club de Golf Aloha, Real Sociedad Hipica del Club de Campo o Real Club de Golf Pineda. Además, Jose Antonio García del Salto, como profesional en este gremio desde el año 78, tiene en su haber la construcción completa de 52 campos de golf en toda España y otros tantos de fútbol, así como multitud de jardines, tanto privados como públicos.

Por su parte, Carmen García del Sola es arquitecto especializada en Paisajismo por la Universidad de Leeds, Inglaterra y se considera una "fascinada" de la idea de "recuperar una propiedad con tanta historia, como la finca El Altillo, así como la gran labor social que supone".

En este sentido, ha señalado que "quien se haya interesado un poco sobre El Altillo sabrá que este jardín tenía en su día estilo inglés, y al llevar dos años viviendo en Inglaterra, para mí supone tanto un reto como una gran oportunidad para combinar este estilo inglés con nuestro clima Mediterráneo".

La arquitecta ha explicado que "el jardín está pensado para que sea un atractivo más para Universo Santi y, al mismo tiempo, que sirva de homenaje a la familia que construyó este maravilloso entorno". Así, ha añadido que desde que visitó por primera vez los jardines tuvo "claro" que "lo que le hacía falta era color".

Para ello, el Altillo cuenta con "una base de árboles increíble, alguno de ellos centenarios", ha afirmado Carmen García del Salto, que ha añadido que "aunque con el tiempo se han perdido muchos, probablemente los mejores, poco a poco iremos introduciendo más variedad". De momento, Jerigolf ha donado un olivo centenario para la entrada, ha indicado.

Según ha explicado, otra de las puestas futura está en una escuela de jardinería que aproveche las plantas existentes, ya que las propuestas por Jerigolf son casi todas susceptibles de esquejado y reproducción por los mismos alumnos. Además, también estudia la posibilidad de crear un huerto ecológico y un vivero, porque "las posibilidades son inmensas".

Una treintena de empresas e instituciones avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores, además de la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundación Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Rotary Club Jerez, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca y Disegna.