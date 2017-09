Barcelona acogerá esta semana un seminario internacional sobre delfines en cautividad

10/09/2017 - 12:53

El Ayuntamiento de Barcelona y la entidad Submon, que realiza proyectos de conservación, estudio y divulgación del medio marino, organizan para el jueves 14 y el viernes 15 de septiembre un seminario internacional sobre los delfines en cautividad, ha informado este domingo el consistorio en un comunicado.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

Bajo el título 'Bottlenose dolphin workshop - An overview of studies, alternatives and criteria to be conisdered when a captive facility closes' ('Taller sobre el delfín mular - Una visión general de estudios, alternativas y criterios a ser considerados cuando cierra una instalación cautiva'), se elaborará un protocolo de toma de decisiones para otras ciudades o entidades que quieran dejar de tener a cetáceos en cautividad y que incluya pasos a dar, normativas, alternativas y toma de decisiones.

La iniciativa llega después de que Barcelona fuera declarada en diciembre de 2016 ciudad libre de delfines en cautividad, momento en el que la ciudad comenzó la búsqueda de una salida a los delfines mulares que se encuentran en el Zoo de la ciudad y, a la vez, quiere servir para impulsar programas de estudio y seguimiento de los cetáceos que habitan en el frente marítimo barcelonés.

El seminario contará con la participación de la teniente de alcalde de Ecología del Ayuntamiento, Janet Sanz; del comisionado de Ecología, Frederic Ximeno, y de varios expertos internacionales entre los que destaca Erich Hoyt, considerado una eminencia en cetáceos y en la protección del hábitat marino que abrirá el marco teórico.

Se trata de un evento gratuito abierto al público --previa inscripción-- que se desarrollará en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).