Maroto (PP) asegura que el desafío independentistas "va a tener una respuesta contundente del Estado de Derecho"

10/09/2017 - 13:35

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto ha asegurado que el desafío independentista en Cataluña "va a tener una respuesta contundente por parte del Estado de Derecho y del Gobierno de España".

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

"Ellos a diferencia del Estado de Derecho, corren mucho, tropiezan, van dando tumbos aprobando cosas al tuntun", pero el Gobierno central "tiene un procedimiento que se activa en cada cosa a su momento pero que da garantías", ha asegurado. "Las leyes van a ser respetadas y por supuesto van a ser cumplidas", ha reafirmado.

El PP y el presidente Mariano Rajoy "estamos llevando el tema con contundencia pero también con seguridad" porque "los catalanes independentistas tienen aprendido muy bien que para que ellos puedan existir tiene que existir el victimismo" y "tiene que haber otro en frente", ha resaltado

Maroto ha participado este domingo en el Hotel Tres Reyes de Pamplona el acto '40 años de democracia', organizado por el Partido Popular de Navarra (PPN). En su intervención ha expresado su "cariño por los catalanes que son distintos y plurales pero absolutamente españoles". "Qué gran país es un país donde hay diferencias y donde siendo plural se es un país, no un montón de naciones, que aquello va a acabar pareciendo una multinacional", ha manifestado.

"Con lo que han hecho en el Parlament no sólo se les ha caído la careta, sino que se les ha visto lo que había por detrás, que es sectarismo y falta de cultura democrática", ha destacado. "Liquidar una ley a la brava sin ningún tipo de procedimiento es cargarse el principio de legalidad" y "la propia voluntad de los ciudadanos", ha afirmado.

Asimismo, ha censurado que "se esta poniendo a los mossos d'esquadra en la tesitura de tener que elegir entre desobedecer a la fiscalía u obedecer a la Generalitat el 1 de octubre" y que "se está diciendo a los ciudadanos, piensen lo que piensen, que acudir como presidente a las mesas el 1-O no es voluntario, es obligatorio, y hay multas". "Se está coaccionando a los ciudadanos y a los alcaldes", ha subrayado.

En este sentido, ha expresado el "respeto y el respaldo" del PP a los alcaldes que "quieren cumplir la ley y hacerla cumplir". "Y la respuesta que han recibido es una invitación a los ciudadanos independentistas a que salgan a la calle y les coaccionen", ha censurado. "Coaccionar alcaldes en democracia tienen un nombre", ha indicado.

La Generalitat es un "gobierno que no respeta nada, que arrasa por encima de todo, con los derechos de cualquiera, liquidando su propio estatuto", ha criticado Maroto que ha recordado que "para cambiar el estatuto de Cataluña hace falta dos tercios del Parlament". "Lo han liquidado saltándose sus propias reglas", ha subrayado.

El dirigente 'popular' ha declarado que "desde Europa y el resto del mundo" se preguntan "cómo pueden pedir respeto a una supuesta república independiente de Cataluña si son incapaces de respetarse a ellos mismos y las normas que ellos mismos han aprobado".

"La deriva que esta tomando el independentismo en Cataluña no tiene limites", ha señalado Maroto que ha remarcado que se ha incluido como "los malos" al PP, Ciudadanos, PSC, Cataluña Si que es Pot y "los renegados del PdeCAT". "Eso está pasando también con los medios de comunicación", ha destacado.

"Señalar al que discrepa, coaccionar alcaldes e imponer leyes no va a conseguir que Cataluña sea independiente, solo va conseguir que todo el mundo sepa que su modelo de Cataluña es un modelo donde los ciudadanos no son libres", ha aseverado.

ANA BELTRÁN: EL REFERÉNDUM ES "EL MAYOR ULTRAJE AL ESTADO DE DERECHO"

En el acto también ha intervenido la presidenta del Partido Popular de Navarra (PPN), Ana Beltrán, que ha manifestado que la aprobación de la Ley del Referéndum de Cataluña es "el mayor ultraje conocido a nuestro Estado de Derecho".

"Han dinamitado la democracia, han pretendido dinamitar la soberanía nacional y se han burlado de la oposición y los funcionarios", ha criticado Beltrán que ha asegurado que "no van a salirse con la suya, no van a conseguir romper la unidad de España".

La presidenta del PPN ha recalcado que el desafío independentista en Cataluña es una "acción que apoya Bildu en Navarra". "Pero lo más gordo es que nuestra presidenta Uxue Barkos no ha dicho nada, no sabemos si aprueba o reprueba, pero sabemos que no ha condenado", ha reprochado.