MÉS per Mallorca pide una solución "definitiva" sobre el requisito del catalán

10/09/2017 - 15:00

MÉS per Mallorca ha planteado que el requisito de catalán sea objeto de la reunión de seguimiento de los Acuerdos por el Cambio que se celebrará este miércoles para que se encuentre una solución "definitiva", según ha explicado la agrupación política este domingo en un comunicado.

PALMA DE MALLORCA, 10 (EUROPA PRESS)

"El PSOE tiene que ser consciente de que las actuales pretensiones del IB-Salud suponen un incumplimiento de los Acuerdos por el Cambio" y que "MÉS per Menorca, Gent per Formentera y Podemos también deben opinar sobre este rotura de los acuerdos que tenemos sobre la mesa", ha declarado la coportavoz de MÉS per Mallorca, Bel Busquets.

Asimismo, la coportavoz se ha mostrado "preocupada" porque "ya llevamos dos semanas y seguimos sin ninguna solución aceptable. No puede pasar de la próxima semana", ha añadido.

Por último, desde MÉS han pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que se "implique en la solución". "Armengol no se puede seguir poniendo de perfil ante el problema, ni como presidenta ni como secretaria general del PSOE en las Islas. Durante los cuatro años del Gobierno Bauzá la gente se manifestó a favor de la normalidad lingüística, ahora tenemos que responder a esta demanda, y no ponernos de perfil ", ha concluido Busquets.