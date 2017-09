PP lamenta que Espadas "no esté abierto al diálogo" con Beltrán Pérez para tratar "asuntos importantes"

10/09/2017 - 15:39

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha lamentado este domingo que el alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas, "no esté abierto al diálogo con su portavoz", Beltrán Pérez, "para tratar asuntos importantes de la ciudad".

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

En esa línea, y en un comunicado, la edil del PP ha manifestado que "no se entiende que hayan pasado once días sin que el alcalde de la ciudad haya respondido a la petición de cita del principal grupo de la Corporación Municipal y de la oposición para tratar asuntos importantes para que la ciudad avance".

Sánchez Estrella ha señalado que "cuando se tiende la mano para tratar asuntos de interés de la ciudad y no se tiene en cuenta, el alcalde está perdiendo talla política y altura de miras".

"Espadas tiene que recibir al portavoz del Grupo Popular", Beltrán Pérez, "cuanto antes para tratar aspectos importantes de la ciudad que no tienen por qué esperar más", ha abundado la edil.

Del mismo modo, Sánchez Estrella ha reiterado que "a día de hoy no se ha recibido respuesta alguna a la petición de encuentro entre el alcalde y el principal grupo político de la oposición y de la Corporación, enviada el pasado 30 de agosto". Además, "llama la atención que un ministro del Gobierno de España haya recibido al portavoz del Grupo Popular para tratar asuntos relevantes de la ciudad, ante los que el portavoz se ha mostrado reivindicativo, y Espadas, que tiene el despacho justo debajo, no haya tenido la cortesía, la altura institucional e interés por resolver asuntos de la ciudad para concertar esta reunión", ha abundado.

La portavoz adjunta ha incidido en que "se trata de temas relevantes e importantes que hay que abordar en este curso político para que la ciudad avance, como las líneas de metro pendientes de construcción; la necesidad de potenciar el Puerto y la nueva Zona Franca; el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que arrastra años y años de retraso; el modelo turístico; los presupuestos y las Ordenanzas Fiscales; los barrios con necesidades de transformación social, como el Polígono Sur, Torreblanca o Tres Barrios-Amate".

"También, hay que tratar otros aspectos como la situación del arbolado, ya que las caídas de ramas y árboles han ocasionado diferentes incidentes en los últimos tiempos, o la organización de la próxima Semana Santa", ha reseñado.

"Cuestiones en las que queremos ofrecer una visión conjunta y una mayoría para poder sacar algunos proyectos adelante, así como aportar nuestra visión crítica del estado de los mismos", ha señalado Sánchez Estrella, quien ha añadido que "los doce concejales del PP y los once del PSOE son capaces de conformar una mayoría para desbloquear cualquier tema estancado".

"Le ofrecemos nuestra total colaboración para avanzar en las citadas materias, ya que el PP puede proporcionar al PSOE estabilidad a la hora de aprobar los presupuestos, por ejemplo", ha apostillado.

En este sentido, la portavoz adjunta ha manifestado que "la institucionalidad exige diálogo constante, y el alcalde está demostrando que no está abierto al diálogo cuando ni tan siquiera contesta a los escritos del Grupo Popular de los últimos tres meses". "De hecho, ya han pasado once días y no ha respondido a la solicitud de encuentro del portavoz del grupo mayoritario de la oposición y de la Corporación", ha continuado.

"DIÁLOGO RECHAZADO"

"Esto demuestra que Espadas está perdiendo perspectiva institucional y no tiene en cuenta su reducido número de concejales", ha apuntado Sánchez Estrella, quien ha detallado que "desde el PP le estamos ofreciendo nuestra mayoría de concejales en muchos asuntos y él rechaza esta petición, algo que nos sorprende, ya que demuestra que, o no considera importante esta mayoría que le ofrecemos, o no considera importantes los temas puestos encima de la mesa".

Así, la concejala ha indicado que "los ciudadanos no entienden cómo el primer edil se niega al diálogo de esta manera tan incomprensible" y recuerda que para "la construcción de muchas mayorías para sacar adelante asuntos importantes de la ciudad" es "obligatoria esta reunión".

"El alcalde tiene la opción entre un partido que le ofrece mayoría institucional, dispuesto a hacer una oposición leal y constructiva, pero parece que su alternativa es los grupos de izquierda que él mismo llama radicales", ha destacado Sánchez Estrella, quien ha añadido que "si está es su alternativa, luego no podrán venir las quejas y lamentaciones cuando no le salgan las cuentas a la hora de aprobar asuntos importantes para que Sevilla avance y funcione".

Por último, la popular ha exigido "responsabilidad" a Espadas y ha reiterado que el PP está "dispuesto a colaborar pero no a seguir recibiendo el castigo y la marginación de este alcalde por el mero hecho de haber ganado las elecciones".