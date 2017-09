Este martes se realizará el desembalse de las aguas de Eugi

10/09/2017 - 16:43

El objetivo es eliminar el manganeso y el hierro presentes en el fondo del embalse, lo que permite mejorar la calidad del agua

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

Este martes 12 de septiembre, desde las 8.00 horas, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) iniciará el desembalse de las aguas de fondo del embalse de Eugi.

Esta operación, que se viene realizando desde 1991, tiene por objeto "contribuir a mejorar la calidad del agua suministrada". Así, la eliminación de materia orgánica y metales (hierro y fundamentalmente el manganeso) del fondo del embalse, "permite mejorar la calidad del agua que llega a la planta de Urtasun y reducir con ello el empleo de reactivos en la fase de potabilización del agua antes de ser suministrada a la Comarca", ha explicado en una nota la MCP.

La operación de desembalse se lleva a cabo al final del verano, cuando se ha formado la termoclina, es decir cuando el agua de embalse de Eugi se ha estratificado en capas de mayor a menor temperatura.

Se aprovecha este gradiente térmico, que en sus capas más frías (en torno a 8ºC) y profundas (a partir de los 15 m) concentran el manganeso y el hierro disueltos en el fondo, para eliminarlos de forma natural a partir de la apertura del desagüe de fondo del embalse.

Desde que se lleva a cabo esta operación (a excepción de 1995 por la sequía) ha variado la cantidad de agua desembalsada, aunque desde el año 2000 se había estabilizado en medio hectómetro cúbico. Este año el volumen se reduce a la mitad (250.000 m3) y el tiempo de desembalse pasará de 6 a 3 horas, como consecuencia de los estudios realizados por el departamento de Control de la Calidad de la Mancomunidad.

Tanto el momento del desembalse como la cantidad a desaguar se han determinado con base en los datos en continuo suministrados por el perfilador recientemente instalado en la presa. La operación por tanto se realizará de 8 a 11 horas, si bien sus efectos se podrán apreciar durante aproximadamente seis horas después de su finalización.

El efecto de este desembalse "es similar al de una tormenta y no supone mayores riesgos para la flora y fauna de los ríos que los propios de una actividad meteorológica de este tipo", ha destacado la MCP. No obstante, se produce una subida del nivel del agua que varía en función de cada tramo y un descenso de la temperatura que puede establecerse en una media de 9º C.

Por ello, el día anterior al desembalse se aumentará el caudal de agua turbinada para que la disminución de temperatura del agua del río sea más gradual.

La operación de desembalse se realiza por solicitud de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y es la Confederación Hidrográfica del Ebro la que lleva a cabo las maniobras y supervisa la apertura y cierre de las válvulas de desagüe.