Mireia Belmonte, Miguel Induráin y Abel Antón dominan en el Santander Triathlon Series de Puerto de Sevilla

10/09/2017 - 17:25

La nadadora Mireia Belmonte, el ciclista Miguel Indurain y el atleta Abel Antón han dominado este domingo el Santander Triathlon Series Puerto de Sevilla y se han impuesto en la prueba por relevos de la modalidad olímpica.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Los tres embajadores de Banco Santander han formado el equipo '123acorrer' y obtenido una "brillante victoria" con una ventaja sobre el segundo clasificado de cinco minutos, según informan desde la entidad financiera en una nota de prensa.

En su segunda participación en el Santander Triathlon Series Puerto de Sevilla, Mireia Belmonte, Miguel Indurain y Abel Antón han firmado un mejor tiempo de 1:56:36 por delante del equipo El Faro Azul y C.D. Media Legua.

La capital hispalense ha vuelto a acoger por cuarto año el mayor circuito de triatlón popular de Europa, de la mano de nuevo de Banco Santander como 'title sponsor', al que hay que unir la octava edición del Triatlón de Málaga del próximo 2 de octubre.

Mireia Belmonte ha sido la encargada de abrir fuego en la competición en la prueba de 1.500 metros de natación en el pantalán del Puerto de Sevilla. La campeona del mundo ha conseguido un parcial de 00:15:32, demostrando una vez más su gran momento de forma que le ha llevado hasta la cúspide de la natación mundial.

Por su parte, Miguel Induráin, encargado del relevo en la prueba de ciclismo, ha firmado otra gran actuación con un tiempo parcial de 1:07:56 en los 40 kilómetros, y Abel Antón ha cerrado el relevo en la carrera a pie de 9 kilómetros y ha cruzado la meta en 00:33:09 acompañado por Mireia Belmonte y Miguel Induráin.

"Aún sigo de vacaciones pero siempre es especial poder participar en una carrera popular y competir en ella junto a grandes deportistas como Miguel Indurain y Abel Antón. El agua estaba además calentita, el escenario es muy bonito y siempre es muy agradable estar en un ciudad como Sevilla", ha asegurado Mireia Belmonte.

La nadadora ha subrayado que "este verano ha sido perfecto para mí porque he sido campeona del mundo y además le he podido poner la guinda del récord del mundo", lo que, unido a otras buenas noticias en el deporte español como los número uno de Garbiñe Muguruza y Rafael Nadal en tenis no hay duda, en opinión de la badalonesa, de que "el deporte siempre nos da alegrías porque nos representan en él deportistas de nivel mundial y es un orgullo y una satisfacción cuando vas al extranjero que así te lo reconozcan".

Miguel Induráin ha asegurado que "me ha gustado mucho volver a participar en el Santander Triathlon Series de Sevilla porque he disfrutado con el ambiente, el clima y la temperatura y con la respuesta del público".

En su opinión, "el deporte de élite español está demostrando con sus triunfos que merece la pena que se invierta en él porque de esta manera se logran grandes deportistas como los que tenemos en nuestro país". Y respecto a la retirada de Alberto Contador, ha subrayado que "ha sido un ciclista único en su estilo y con su gesta de la etapa de ayer en la Vuelta con la subida al Angliru ha demostrado una vez más que es un grande del ciclismo. Habrá que estar ahora atentos a grandes ciclistas que vienen empujando por detrás", ha añadido.

Abel Antón, que sigue sin olvidar sus vínculos con la capital andaluza, ha recalcado que "Sevilla es para mí una ciudad talismán desde mi victoria en el Mundial de Atletismo de 1999. De hecho suelo venir tres o cuatros veces por año y es un sitio donde siempre me encuentro a gusto. A mí me gusta participar en este tipo de pruebas no profesionales, porque también en el deporte de base hay grandes deportistas".

El Santander Triathlon Series Puerto de Sevilla ha vuelto a su emplazamiento habitual en el Muelle de Las Delicias y en jornada matinal con un millar de participantes y "todo un éxito de participación".

Con su patrocinio '#123acorrer', Banco Santander ha instalado al lado de la meta un vistoso globo cautivo de color rojo, desde donde los embajadores Mireia Belmonte, Miguel Induráin y Abel Antón han atendido a los medios de comunicación y disfrutado de unas magníficas vistas.

'Elige tu meta y crúzala con nosotros'. Bajo este lema, y con el objetivo de dar cabida a cuantos más deportistas eliminando las barreras de que el triatlón es un deporte inalcanzable para muchos, el circuito de la Santander Triathlon Series, el mayor circuito de triatlón de Europa, cuenta desde con el patrocinio de Banco Santander, además de la organización de WinSports.

Durante años, el circuito Triathlon Series ha recorrido España para promocionar la práctica del triatlón y acercarlo a deportistas de todo tipo y condición con un amplio y accesible programa de distancias y modalidades.

Este 2017, Banco Santander "apuesta fuerte por el deporte popular a través de la iniciativa '#123aCorrer' como parte de su nuevo proyecto de patrocinio deportivo involucrándose también con el triatlón, ayudando a las personas y a las empresas a prosperar de un modo 'Sencillo, Personal y Justo', mejorando el día a día de las personas y fomentando el desarrollo de una vida sana".

Banco Santander es también patrocinador de la Carrera de la Mujer, así como de las Carreras Solidarias 123 Santander y otros eventos deportivos que se celebran a lo largo del año en todo el territorio nacional.