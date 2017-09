PSOE afea al PP "falta de implicación para recuperar" la Judería y con ella la capitalidad sefardí de Jaén

10/09/2017 - 18:15

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén María del Mar Shaw ha afeado al PP su "falta de implicación para recuperar" la Judería y con ella la capitalidad sefardí de Jaén, y en ese sentido ha lamentado que el partido que gobierna la ciudad "no haya apostado por poner en valor ni realzar el edificio de los Baños del Naranjo", ya que las instalaciones "permanecen valladas y abandonadas desde 2013, cuando su significado es realmente importante, ya que son la puerta a la Judería".

JAÉN, 10 (EUROPA PRESS)

Según informa el PSOE jiennense en una nota, Shaw ha subrayado que "su deterioro es progresivo" y, en la actualidad, el edificio que los alberga, que podía tener uso, "está cubierto de pintadas y basura".

"Recientemente se ha celebrado la Jornada Europea de la Cultura Judía en Jaén, y el trabajo de los colectivos culturales implicados por dar realce a nuestra Judería como es el caso de Iuventa no se corresponde con el esfuerzo e interés del PP, que es poco o nulo", ha reseñado la edil, quien ha reprobado que el alcalde, el popular Javier Márquez, acuda a las reuniones de la Red de Juderías "a presumir de nada".

"No hay inversiones para restauración de edificios o adecuación de calles y no se da contenido a las escasas infraestructuras que sí podían ponerse en valor". "Se hace una política de cara a la galería y no se cuidan el patrimonio ni los vestigios que tenemos de esta cultura en nuestra ciudad", ha lamentado Shaw.

Para la concejala socialista, "la aportación de Márquez a estas jornadas ha sido un lavado de cara mediocre, una limpieza de calles, y nada más". En esa línea, ha señalado que además del "abandono" del edificio de los Baños del Naranjo el recorrido principal de la Judería está jalonado de pintadas y edificaciones ruinosas, lo que "tampoco ayuda al realce de esta zona tan importante del casco antiguo".

Por todo ello, los socialistas conminan al alcalde a "llamar a la puerta del Gobierno de España para que con cargo al 1,5 por ciento cultural se puedan hacer labores de restauración en la Judería y, además, a realizar trabajos de mantenimiento propios "que no tienen más coste añadido para el Consistorio".

La edil, además ha recordado que hay una Concejalía expresamente dedicada al casco antiguo pero que "no está operativa; no promueve nada; no diseña proyectos de mejora y restauración, para que cuando lleguen fondos se pueda actuar de inmediato; no busca subvenciones y ayudas para impulsar avances; no evalúa ni activa políticas para atender la situación socioeconómica de los barrios que forman parte de él; en definitiva, solo es un nombre vacío, de relumbrón", ha resumido la socialista.