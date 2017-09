Trapero reivindica la "profesionalidad" de los Mossos y su defensa de la libertad

10/09/2017 - 20:22

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha reivindicado este domingo la "profesionalidad, la bondad y la honestidad" de sus 17.000 agentes y ha dicho que trabajan en defensa de valores como el respeto a la vida, a la tolerancia, a la diversidad, a la libertad y, en definitiva, a los derechos humanos.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en el acto de entrega de la Medalla de Honor del Parlament a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona, la Policía Local de Cambrils y los Servicios de Emergencias, una distinción que se decidió tras los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

El responsable de la policía catalana ha manifestado que reivindicar al cuerpo no excluye que no deben olvidar que aquel día no pudieron evitarlo: "No estuvimos a tiempo", y ha prometido mejorar desde el rigor, desde la humildad y desde la exigencia.

