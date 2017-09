Mas afirma que la Guardia Civil no podrá frenar el 1-O y pide a Colau que colabore

10/09/2017 - 21:02

"Yo soy de los que pienso que no lo pueden parar"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este domingo que ni la Guardia Civil ni otros poderes del Estado podrán frenar el referéndum pese a acciones como la de este sábado, cuando agentes del Instituto Armado registraron el semanario 'El Vallenc'.

"Yo soy de los que pienso que no lo pueden parar", ha manifestado en declaraciones a los periodistas, tras asistir al acto de entrega de la Medalla de Honor del Parlament a los Mossos d'Esquadra, las policías locales de Cambrils y de Barcelona y los Servicios de Emergencias.

Mas considera que registros como el de este domingo son acciones propias de "guerrillas" que buscan atemorizar a la gente, pero se ha mostrado confiado en que los catalanes sabrán sobreponerse y acudirán a votar.

"Hay una fuerza que solo la tenemos nosotros que es unos cuantos millones de personas que no tengan miedo y vayan votar", ha continuado, y ha asegurado que el éxito de la votación se medirá en función de esta fuerza.

"El Estado tiene poderes importantes. ¡Qué me van a contar a mí! Yo soy diana de estos de poderes", ha concluido Mas, y ha dicho a los ciudadanos que todo depende que ellos vayan a votar en gran número.

Se ha declarado "crítico" con que el Ayuntamiento de Barcelona no haya decidido aún si colaborará con el referéndum, y ha pedido al consistorio que lidera Ada Colau que esté al lado de las instituciones catalanas y del Parlament.

"Que no frustren las esperanzas de muchas gente del país. Creo sinceramente que los que han predicado el referéndum --en alusión a los 'comuns', el espacio político de Colau-- lo que no pueden hacer ahora es esconderse en la trincheras del no referéndum', ha zanjado.