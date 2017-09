El papa Francisco parte de Cartagena de regreso a Roma

Cartagena (Colombia), 10 sep (EFE).- El papa Francisco emprendió hoy su viaje de regreso a Roma al concluir una visita de cinco días a Colombia en donde hizo énfasis en la importancia de la reconciliación para alcanzar la paz.

El Boeing 787 "Dreamliner" de Avianca que transporta a la comitiva pontificia despegó del aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena a las 19.26 hora local (00.26 GMT del lunes).

El sumo pontífice se despidió en la pista del presidente colombiano, Juan Manuel Santos; de la primera dama, María Clemencia Rodríguez, y de altos funcionarios del Estado, tras lo cual asistió a una presentación artística del Carnaval de Barranquilla y la Banda de Baranoa.

Previamente Santos y Francisco mantuvieron un encuentro privado en una sala del aeropuerto y el papa recibió honores militares como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

Desde lo más alto de la escalinata y antes de ingresar a la aeronave, Francisco giró y levantó la mano derecha para despedirse por última vez de los colombianos, impartió la bendición y dio por terminado así su "viaje de la esperanza".

Poco antes del despegue de la aeronave, el pontífice manifestó su agradecimiento a los colombianos por la acogida que le brindaron en los cinco días de la visita, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien", escribió el obispo de Roma tan pronto abordó el avión.