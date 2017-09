El sector 'susanista' en Madrid apoyará a Franco con el objetivo de ganar Comunidad y Ayuntamiento en 2019

11/09/2017 - 9:44

El senador madrileño José Cepeda, que aglutinó a buena parte del 'susanismo' en el último Congreso Regional del PSOE en Madrid, ha anunciado este lunes que él y su entorno apoyará al precandidato a la Secretaría General del PSOE-M José Manuel Franco con el objetivo de ganar la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el año 2019 "sin perder el tiempo en más guerras de guerrillas internas" "Los socialistas madrileños, dentro de dos años, nos enfrentaremos a un reto muy importante. Los principales partidos están anunciando sus apuestas para la que será la gran batalla en Madrid. Ante ello, el PSOE debe pensar a lo grande, pensar en el reto que debe superar en 2019 sin permitirse el lujo de perder el tiempo en más guerras de guerrillas internas", ha explicado Cepeda.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado el propio senador en un comunicado tras una reunión con numerosos dirigentes y militantes socialistas madrileños, en el que ha destacado que es el momento para el PSOE-M de "rebajar los protagonismos individuales para permitir que en torno a él (José Manuel Franco)", los socialistas sean "capaces de iniciar un auténtico proyecto ganador para Madrid" y "dar una oportunidad de progreso a los ciudadanos de nuestra Comunidad".

"El PSOE de Madrid lleva años con el foco puesto en lo interno y es el momento de pensar en la política con mayúsculas, en ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los madrileños que peor lo están pasando", ha mantenido.

El senador ha definido a Franco como "un hombre de principios y valores socialistas, una persona honesta, leal, capaz de consensuar y llegar a grandes acuerdos". Además, ha añadido que representa "un gran proyecto colectivo, que debe impulsar el equipo de los mejores, una oportunidad única para todos".

En opinión de Cepeda, aquellos que hablan de 'mesas camilla' y de 'familias' se han quedado "anclados en el pasado". "En Madrid no hay mesas camilla porque, por no haber, no hay ya ni braseros", ha defendido.

"Lo único que debe haber son ganas de un gran proyecto de futuro, ganas de sumar entre todos, de multiplicar y de pensar en lo que nos une. Porque llevamos 22 años sin gobernar la Comunidad de Madrid (camino de 24) y 28 años (camino de 30), sin gobernar el Ayuntamiento de la capital. ¿No es acaso el momento de mirar hacia el futuro? Hay una gran mayoría de izquierdas en Madrid que nos están esperando ilusionada", ha explicado Cepeda.

Por último, el senador ha defendido que para el PSOE, la oportunidad de ganar Madrid debe ser "la antesala de un triunfo en España, y que esa enorme responsabilidad no puede obviarse en el próximo Congreso Regional". También ha señalado que el proyecto de Pedro Sánchez "es el proyecto del PSOE", y dicho proyecto es "el único proyecto serio y creíble que hará ganar Madrid".