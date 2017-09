Cs cree que Luz Toledo ofreció "lo mismo o menos" y no estuvo "a la altura" de una conmemoración como el XXX Aniversario

11/09/2017 - 11:43

La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Toledo, Isabel Martín de Eugenio, ha valorado el espectáculo de luz y sonido 'Luz Toledo 2017' señalando que "no puede ser referente cultural si ofrece siempre lo mismo o menos" y, además, a su juicio, esta edición no estuvo a la altura de una conmemoración como el XXX Aniversario Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Según ha informado la formación naranja en una nota de prensa, es hora de "replantear el proyecto", celebrado los pasados días 8 y 9 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento de la capital regional.

Martín de Eugenio ha defendido la necesidad de "replantear un proyecto que se ha ido diluyendo con el paso de los años y cuyo planteamiento poco tiene que ver con el original". La concejal ha recordado que en sus inicios "'Lux Greco' guiaba a los asistentes por Toledo, se ofrecían rutas, abrían algunos museos y el espectáculo en sí tenía gran calidad técnica", sin embargo, ha añadido, "el equipo de Gobierno actual parece conformarse con lo mínimo".

En representación de la edil de la formación naranja, ha afirmado que "'Luz Toledo 2017' ha sido poco original, no ha sido muy ambicioso y, por tanto, no ha sorprendido a casi nadie" y ha puesto el acento en el hecho de que "este año, en el que conmemoramos el XXX aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la calidad del espectáculo no ha estado a la altura de otras ediciones". En esta línea, ha apuntado que la efeméride "merecía una apuesta más ambiciosa".

Entre otras cuestiones, la concejal de Ciudadanos ha destacado que "proyectar simultáneamente en dos fachadas opuestas, Ayuntamiento y Catedral, ha desconcertado a los asistentes, porque es imposible observar las dos a la vez". También se ha referido a las referencias al Tajo "difíciles de reconocer" que contenía el discurso, así como a la "escasa calidad de la imagen proyectada y del sonido de la narración".

Martín de Eugenio ha aseverado que "'Luz Toledo' ha sido uno de los referentes culturales de la ciudad, pero no puede seguir siéndolo si se ofrece siempre lo mismo o incluso menos". En este sentido, ha instado al equipo de Gobierno local a "replantear el proyecto, trabajarlo con tiempo y no esperar a última hora para sacar la licitación con dos meses de margen".

Aparte de perseguir una "mayor calidad técnica", desde la formación naranja se apuesta por "plantear y explorar nuevas posibilidades que mejoren el espectáculo", ha finalizado.