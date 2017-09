De la Serna dice que el Gobierno tomará "decisiones proporcionadas y contundentes" para hacer cumplir la ley

11/09/2017 - 11:56

Espera que cualquier manifestación con motivo de la Diada "se haga con tranquilidad y se evite cualquier tipo de altercado o acción violenta"

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha asegurado este lunes que el referéndum que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña el próximo 1 de octubre "no se va a celebrar" y, para ello, el Gobierno del Estado "va a permanecer firme, con decisiones moderadas y proporcionadas, pero contundentes también, para hacer cumplir la ley".

Así lo ha señalado este lunes en Santander, en declaraciones a la prensa, antes de inaugurar un encuentro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en una jornada en la que la comunidad catalana celebra la festividad de la Diada.

El ministro ha lamentado que los independentistas quieran convertir esta jornada en "un preámbulo" del día del referéndum que "ya se ha determinado que es ilegal", y ha señalado que el Estado espera, al igual que "el conjunto de la sociedad española", que cualquier manifestación que se produzca en esta Diada "se haga con tranquilidad y se evite cualquier tipo de altercado o acción violenta".

A pesar de la intención de los independentistas catalanes de utilizar esta jornada para dar impulso al referéndum del 1 de octubre, De la Serna ha insistido en que "no va a tener ningún recorrido, no se va a celebrar". "Estamos viendo en estos días un Gobierno que está absolutamente volcado con la CUP, con los radicales, que está en sus manos y está provocando el enfrentamiento entre la sociedad catalana", ha lamentado.

Frente a ello, ha enfatizado que el mensaje del Gobierno y del presidente, Mariano Rajoy, es "claro": "ese referéndum no se va a celebrar y el Gobierno va a permanecer firme, con decisiones moderadas y proporcionadas, pero contundentes también, para hacer cumplir la ley, que es la primera obligación de un demócrata". Y es que, ha añadido, "la democracia no existe si no existe el cumplimiento de la legalidad".

Debido a la situación que se está generando, principalmente en las instituciones catalanas, en las que se está "asediando" a los funcionarios, De la Serna ha enviado un mensaje a los trabajadores públicos, a quienes ha manifestado que "la ley está de su parte y el Gobierno y las instituciones del Estado van a respaldarles".

Por otro lado, ha criticado la deriva del Gobierno de la Generalitat de Cataluña no sólo por convocar un referéndum ilegal sino además por "los pasos posteriores" que ha dado, como es "el auténtico disparate jurídico, social y político que supone la Ley de Transitoriedad, que no hay por dónde cogerla".

Y es que, en esa ley y en lo que respecta al Ministerio de Fomento, se contempla "la inmediata cesión de los bienes patrimoniales del Estado, la cesión al día siguiente no sólo del espacio aéreo como se ha hablado sino también del aeropuerto, los puertos, las infraestructuras viarias y la gestión del ferrocarril".

"Todo ello sobre la marcha, sin contar con nadie, simplemente porque algunos optan por mantenerse al margen de la ley y aprobarlo en el Parlament de la forma ilegal que se ha hecho", ha concluido.