Podemos Andalucía defiende las urnas y denuncia la "agresividad" con la que el Gobierno "ataca" a los catalanes

11/09/2017 - 12:16

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha denunciado este lunes la "agresividad" con la que, según ha apuntado, está tratando el Gobierno central a los catalanes después de que se haya abierto el debate sobre el referéndum de autodeterminación de Cataluña, convocado para el próximo 1 de octubre. Además, ha asegurado que su formación estará "de parte de las urnas" y de los catalanes porque éstos "quieren decidir".

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado el secretario de Comunicación en rueda de prensa al ser preguntado por el debate abierto en torno a la cuestión secesionista. "Que el debate esté abierto nos parece bien, pero no nos gusta la forma de la que se ha abierto", ha dicho al tiempo que ha criticado la actitud del Gobierno y del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, porque "está haciendo un flaco favor a la democracia" con "ataques" de "agresividad" contra los catalanes "que quieren dar su opinión y decidir".

"Nosotros estamos de parte de las urnas y no de investigar ni buscar", ha añadido Ganformina. Además, ha asegurado que el comportamiento del Gobierno se asemeja "al pasado", pero eso "no es de extrañar" porque, según ha dicho, "todo el mundo sabe de lo que el PP es heredero" y que este partido tiene "vínculos fuertes con otros modelos no democráticos".

Pérez Ganfornina ha insistido en que su formación está "por un proceso constituyente en el conjunto del Estado" a pesa de que "hay quienes quieren que los catalanes no decidan", como el Gobierno, y "prefieren cortar la discusión".

Así, ha dicho que "lo que toca" es que la gente "se movilice", como este lunes que se celebra la Diada en Cataluña, para "respaldar" el referéndum porque, según ha dicho, este es "un proceso masivo y mayoritario". "La gente está pidiendo a las claras opinar y quienes se enfrentan al diálogo en democracia no son amigos de la democracia", ha aseverado.